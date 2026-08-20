Brooklyn Beckham: Mama-Tattoo ist ausgelöscht!

Brooklyn Beckham schockiert mit einer optischen Veränderung auf Instagram. Er hat das emotionale Tattoo-Tribut für seine Mutter Victoria fast komplett wegradieren lassen – und ersetzt.

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Großes Tattoo-Drama im Hause Beckham! Brooklyn Beckham hat einen drastischen Schritt gewagt und ein sehr persönliches Kunstwerk auf seiner Haut für immer verändert. Auf Social Media zeigte er seinen Fans stolz sein neuestes Cover-up. Das Kuriose daran: Das Motiv, das jetzt unter dichten Blüten verschwinden musste, war eigentlich ein rührender Liebesbeweis für seine berühmte Mutter Victoria Beckham.

Vom einstigen Tribut an das ehemalige Spice Girl ist auf Brooklyns Arm nun fast nichts mehr übrig. Die Entscheidung, ausgerechnet dieses emotionale Motiv covern zu lassen, sorgt bei den Fans für heftige Diskussionen und wilde Spekulationen.

Rosen Statt Mama - Beckham © Instagram

Der Liebesbeweis weicht einem Blumenmeer

Jahrelang trug Brooklyn die Hommage an seine Mutter stolz auf der Haut. Jetzt wurde der Schriftzug eiskalt durch ein neues, großflächiges florales Muster ersetzt. Auf den veröffentlichten Aufnahmen ist zu sehen, wie detailreiche Rosen und Blätter das alte Tattoo fast vollständig überdecken. Nur bei ganz genauem Hinsehen lässt sich erahnen, was sich früher an dieser Stelle des Arms befand.

Die Reaktionen im Netz ließen nicht lange auf sich warten. Viele Fans fragen sich besorgt: Was sagt Victoria Beckham dazu, dass ihr eigener Sohn ihr Tribut-Tattoo einfach übermalen lässt? Auf Instagram wird bereits heiß diskutiert, ob hinter der Aktion mehr stecken könnte als nur ein veränderter Geschmack.

Anfang Oktober bei der Netflix-Premiere der Beckham-Doku © WireImage

Die Beckham-Tattoo-Saga im Überblick:

Der Ursprung: Brooklyn ließ sich in der Vergangenheit mehrere Tattoos stechen, die eine direkte Hommage an seine berühmten Eltern darstellten.

Das Cover-up: Das neue, florale Design bedeckt nun den Bereich, auf dem zuvor die Widmung für seine Mutter zu sehen war.

Das Vorbild: Vater David Beckham ist für seine unzähligen Tätowierungen bekannt und inspiriert seinen Sohn seit jeher bei seinen optischen Veränderungen.

Die Fan-Reaktionen: Die Community schwankt zwischen Bewunderung für das neue Rosen-Design und Sorge um den Familienfrieden.

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Stecken familiäre Konflikte dahinter?

Die britische Presse stürzt sich sofort auf die Aktion und wittert neuen Zündstoff im Hause Beckham. Seit der glamourösen Hochzeit von Brooklyn und Nicola Peltz halten sich hartnäckige Gerüchte über eine angebliche Eiszeit zwischen Schwiegertochter Nicola und Schwiegermutter Victoria. Dass Brooklyn nun ausgerechnet das Tattoo für seine Mutter verschwinden lässt, wirkt für viele wie ein weiteres Indiz für eine emotionale Entfremdung.

Offiziell betont die Familie zwar immer wieder, dass alles in bester Ordnung sei, doch solche optischen Signale sprechen im Boulevard oft eine eigene Sprache. Ob reine Ästhetik oder ein stiller Protest – Brooklyn Beckham hat mit diesem Tattoo-Cover-up auf jeden Fall für den nächsten großen Aufreger der Saison gesorgt.