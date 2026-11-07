Pilz-Konkurs: Jetzt schwere Korruptionsvorwürfe

PR-Unternehmer Wolfgang Rosam erhebt strafrechtliche Anschuldigungen gegen Peter Pilz. Ausgerechnet ein enger Pilz-Vertrauter soll ausgepackt haben.

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Das vom Ex-Abgeordneten Peter Pilz gegründete Online-Medium "ZackZack" hat am Freitag beim Handelsgericht Konkurs angemeldet.

Hintergrund des Konkurses ist, dass mehrere Spitzen-Polizisten wie Polizeidirektor Michael Takacs das Pilz-Medium geklagt haben. "ZackZack" konnte die dafür nötigen Rücklagen nicht aufbringen. Die Klage listet eine Reihe von Artikeln auf "ZackZack" auf, in denen Pilz wiederholt üble Nachrede begangen haben soll. Dafür seien summiert bis zu 4,3 Millionen Euro fällig. Beim Einlangen einer solchen Medienklage muss das betroffene Unternehmen Rücklagen bilden. Das kann sich die Zack Media GmbH offenkundig nicht leisten.

Rosam fordert WKStA-Ermittlungen gegen Pilz

Nach dem Konkurs könnte es für Peter Pilz ungemütlich werden: PR-Unternehmer Wolfgang Rosam erhebt schwere Vorwürfe gegen den Aufdecker und wirft ihm mutmaßliche Korruption vor. Auf X schreibt Rosam: "Peter Pilz ist also pleite mit Zack Zack. Was er mit den 1,2 Millionen Euro Steuergeld gemacht hat, die er seinerzeit von der Ausbildungsakademie seiner verblichenen Partei auf das Konto von ZackZack transferierte, bleibt ungeklärt. Das sollte sich die WKSTA vielleicht noch genauer anschauen."

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"ZackZack" wurde mit Millionen aus Parteiakademie gegründet

"ZackZack" ging aus der Liste Pilz hervor und wurde mit dem Geld der Parteiakademie finanziert. Das war eine stattliche Förderung: Nach dem Ausscheiden seiner Liste aus dem Parlament blieben rund 1,4 Millionen Euro aus der Akademieförderung übrig, mit einem Teil davon wurde "ZackZack" finanziert.

Pilz-Vertrauter soll "Kronzeuge" sein

Besonders brisant: Rosam nennt in seinem X-Posting ausgerechnet den langjährigen Pilz-Vertrauten und mittlerweile verstorbenen Anwalt Alferd Noll als "Kronzeugen": "Noch ein Nachtrag zu Peter Pilz bezüglich der im Zack-Zack-Gefüge verschwundenen 1,2 Steuermillionen: Ich bekam diese Information von meinem, leider viel zu früh verstorbenen Freund, dem einstigen Pilz-Parteifreund und Rechtsanwalt Alfred Noll. Er erläuterte mir sehr glaubwürdig, welche "Linke" PP mit dem zweckentfremdeten Steuergeld konstruierte. Noll verließ im Groll die Pilz-Partei! RIP mein lieber Alfred"

Die nun von Rosam geäußerten Vorwürfe wiegen jedenfalls schwer, immerhin steht die Veruntreuung von Steuergeld im Raum. Für Peter Pilz gilt die Unschuldsvermutung.