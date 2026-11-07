Brisante Vorwürfe
Hat Moskau Sebastian Kurz zu Fall gebracht?
Grundlage des Berichts sind Nachrichten aus geheimen Ermittlungsakten. Darin soll der russische Geheimdienstchef Orlin Roussev behauptet haben, zum politischen Ende von Sebastian Kurz beigetragen zu haben.
Auch Jan Marsalek, der ehemalige Wirecard-Manager und mutmaßliche russische Spion, soll laut "Telegraph" von einer Operation gesprochen haben, die Kurz "erfolgreich gestürzt" habe. Kurz war 2021 nach Korruptionsvorwürfen als Bundeskanzler zurückgetreten.
Auch interessant
Sollten die Angaben authentisch sein, wäre das ein schwerwiegender Hinweis auf eine direkte Einmischung Russlands in die Politik eines EU-Staates.
Hunderttausende Nachrichten sichergestellt
Die Vorwürfe gehen auf Ermittlungen gegen Marsaleks Spionagering in Großbritannien zurück. Bei der Festnahme von Mitgliedern der Gruppe rund um Roussev stellte die Polizei Hunderttausende Nachrichten sicher. Sie sollen detaillierte Informationen über geplante Operationen enthalten.
Ein Teil des Materials sei auch an österreichische Behörden weitergeleitet worden. Diese untersuchen dem Bericht zufolge, ob österreichische Spione Informationen an Marsalek und damit an Russland weitergegeben haben.
Kurz und Innenministerium äußern sich nicht
Mehrere britische Abgeordnete sollen die Vorwürfe laut "Telegraph" sehr ernst nehmen. Sicherheitsbehörden warnen seit Langem vor russischen Versuchen, Regierungen in Europa zu destabilisieren.
Sebastian Kurz und das österreichische Innenministerium wollten zu dem Bericht keine Stellungnahme abgeben.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden