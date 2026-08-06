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Eskalation

Putin greift deutschen Frachter an

Ein Mann im Anzug sitzt an einem Tisch mit Mikrofonen und einer russischen Fahne im Hintergrund.
© EPA
Ein deutscher Frachter ist laut einem Bericht im Schwarzen Meer Ziel eines russischen Drohnenangriffs geworden. Die Crew wurde demnach evakuiert.
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Nach Informationen der deutschen Bild wurde der Massengutfrachter "EMIL" im Schwarzen Meer rund 21 Seemeilen vor der ukrainischen Stadt Odessa mehrfach von Drohnen getroffen. Dem Bericht zufolge brach ein Feuer aus, mehrere technische Systeme fielen aus und das Schiff war zeitweise manövrierunfähig.

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Crew wurde evakuiert

Der unter der Flagge Liberias fahrende Frachter gehört der deutschen Reederei Johann M. K. Blumenthal GmbH & Co. KG mit Sitz in Hamburg-Altona. Die Crew wurde evakuiert. Dabei soll es zu einem weiteren Angriff gekommen sein. Unter den elf Besatzungsmitgliedern sollen sich keine Deutschen befunden haben. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand.

Zweites Schiff angegriffen

Auch das Getreidefrachtschiff "Mera Queen", das unter der Flagge von Guinea-Bissau fährt, wurde am Mittwoch im Schwarzen Meer angegriffen. Nach Angaben der ukrainischen Behörden wurde dabei ein Crewmitglied getötet. Das Schiff war mit Weizen beladen.

Ministerium bestätigt Angriffe

Das Verteidigungsministerium bestätigt Angriffe auf zwei Frachtschiffe am Mittwoch, nennt jedoch weder deren Namen noch ihre Herkunft. Russland begründet die Angriffe damit, dass die Frachter angeblich Rüstungsgüter für das ukrainische Militär transportierten.

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