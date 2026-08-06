SpaceX
Erste Bilder: Musk-Rakete schlug auf Mond ein
Ein Satellit der koreanischen Weltraumbehörde Kari filmte den Aufprall des Raketenteils auf den Mond. Die Kollision passierte um 15:34 Uhr koreanischer Zeit. Die Aufnahmen zeigen Geländeveränderungen rund um den Einschlagort sowie Spuren der Ausbreitung von Auswurfmaterialien.
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Nachweis des Einschlags
Europäische Forscher wiesen den Einschlag mit dem Very Large Telescope in Chile nach. Fotos zeigen Veränderungen rund um den Aufprallort.
Rakete vom Kurs
Der Aufprall auf dem Mond war ungeplant. Die rund vier Tonnen schwere Raketenstufe gehörte zur SpaceX-Trägerrakete Falcon 9. Diese brachte im Januar 2025 zwei Mondlandgeräte ins All.
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Weitere Untersuchungen geplant
Das Raketenteil wurde laut SpaceX dann durch "eine Mischung aus Sonnenaktivität und Schwerkraft" vom Kurs abgebracht. Nun wollen die US-Raumfahrtbehörde Nasa und die südkoreanische Raumfahrtagentur mit ihren Sonden Fotos von der Einschlagstelle machen.
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