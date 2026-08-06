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Trump schimpft auf Demokraten: "Kommunisten"

Ein Mann im Anzug spricht und gestikuliert vor dem Wort "DREAM" auf blauem Hintergrund.
© APA/AFP/JIM WATSON
US-Präsident Donald Trump hat den linken Flügel der Demokratischen Partei als "größte Bedrohung" für die USA bezeichnet.
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Bei einer Rede in Las Vegas am Mittwoch warf er den Demokraten vor, mit ihren jüngsten Vorwahlsiegen eine gefährliche Verschiebung nach links einzuleiten. Demokratische Sozialisten seien eine "schleichende Bedrohung des Kommunismus", sagte Trump. Hintergrund sind die Vorwahlen in Michigan am Dienstag, bei denen progressive Kandidaten erfolgreich waren.

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Ein Mann im Anzug tanzt auf einer Bühne hinter einem Rednerpult mit Präsidentensiegel.
epaselect epa13152898 US President Donald Trump dances as he prepares to leave the podium after speaking on the economy at the Red Rock Casino in Las Vegas, Nevada, USA, 05 August 2026. Trump spoke about working-class tax relief to reduce the financial burden on working families. EPA/BIZUAYEHU TESFAYE © EPA

Trump griff insbesondere den siegreichen Senatskandidaten Abdul El-Sayed an und warf ihm vor, Israel und Juden zu hassen. Beobachter werten Trumps Äußerungen als Versuch, vor den Zwischenwahlen im November von innenpolitischen Problemen abzulenken. Der Präsident leidet unter schlechten Umfragewerten, unter anderem wegen des Unmuts über den Iran-Krieg und die Wirtschaftslage. In seiner Rede warb Trump auch für Steuersenkungen, etwa auf Trinkgelder, die Teil eines von den Demokraten abgelehnten Gesetzespakets sind.

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