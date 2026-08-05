Ärger im Urlaub
Lignano kämpft mit ekelhafter Käferplage
Mit rund 40 Grad Celsius im Schatten, tropischen Nächten bei 25 Grad und einer Meerestemperatur von 30 Grad zeigt sich Österreichs südliche Nachbarregion Friaul-Julisch Venetien aktuell extrem heiß. Während die Hitze in Triest sogar die Straßenbahngleise verbog und zu einer Zwangspause führte, kämpft der Badeort Lignano mit ganz anderen Problemen.
Eine Invasion kleiner Käfer, im Volksmund "moscerini" genannt, überrollt die Gegend. Wie die Tageszeitung "Messaggero Veneto" berichtet, bevölkern die Tierchen schlichtweg alles – von Schiffen über Verkehrszeichen bis hin zu kompletten Hotelanlagen.
Auch interessant
Insekten-Invasion belastet die Nerven
Normalerweise tauchen die Insekten bloß einmal im Jahr am Leuchtturm Punta Faro auf, was heuer bereits vor einem Monat der Fall war. Nun sind sie jedoch massenhaft zurückgekehrt und breiten sich weit über den Leuchtturm hinaus bei Beherbergungsbetrieben aus. Obwohl die Käfer weder stechen noch ein Gesundheitsrisiko darstellen, sorgt das dauernde Verscheuchen für reichlich Stress unter den Menschen vor Ort.
Besondere Maßnahmen wegen Insekten
Um die Tiere nicht noch weiter anzulocken, greifen manche Apartmentbesitzer zu klaren Regeln und verbieten ihren Gästen das Essen auf der Terrasse. Ein Hotel lässt am Abend sogar komplett die Beleuchtung aus, um die Käfer woanders hinzuziehen. In Lignano fordert die Gemeindepolitik derweil ein Eingreifen der Region. Von dort heißt es jedoch, dass nichts unternommen werde, da von den Käferchen keine Gesundheitsgefahr ausgehe.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden