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"Das ist traurig"

"Rassistisch" - WM-Trainer attackiert Schweinsteiger

Eine Person hält den FIFA-WM-Pokal vor einer roten Coca-Cola-Wand in die Höhe.
© APA/AFP/TIMOTHY A. CLARY
Der Trainer der Elfenbeinküste, Emerse Faé, hat Bastian Schweinsteiger scharf für dessen Aussage über den Spielstil der Afrikaner kritisiert.
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"Das ist traurig. Wir könnten es rassistisch nennen. Als ich seinen Kommentar gehört habe, war ich enttäuscht. Ich habe keine andere Möglichkeit, als das zu akzeptieren", antwortete Faé, als er nach dem Einzug in die K.-o.-Runde der Fußball-WM auf die Äußerung des Weltmeisters von 2014 angesprochen wurde.

Ein Fußballtrainer gibt am Spielfeldrand während eines Spiels Anweisungen.
Ivory Coast's head coach Emerse Fae gestures during the 2026 World Cup Group E football match between Ivory Coast and Ecuador at the Philadelphia Stadium in Philadelphia on June 14, 2026. (Photo by MAURO PIMENTEL / AFP) © APA/AFP/MAURO PIMENTEL

Wenige Tage zuvor war Schweinsteiger für Bemerkungen über den Fußball der Elfenbeinküste kritisiert worden. Der frühere Nationalspieler und aktuelle ARD-Experte beschrieb das Spiel des deutschen Gruppengegners als "bisschen afrikanischer Fußball natürlich, der manchmal so ein bisschen unorthodox ist, ein bisschen wild ist, bisschen vielleicht auch manchmal nicht ganz so von der Taktik geprägt ist. Wir müssen uns einstellen, dass es unberechenbar wird manchmal."

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Jürgen Klopp reagierte angesprochen auf Schweinsteigers Aussagen gereizt. Der langjährige Trainer des FC Liverpool und von Borussia Dortmund sprach in einem Video der Deutschen Welle am Rande der WM bei einem Medientermin in New York von einem ernsten Thema. "Und ich weiß nicht einmal, was man Angemessenes sagen sollte. Für afrikanische Menschen ist es eine Sache, für andere Menschen ist es eine andere", sagte Klopp.

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