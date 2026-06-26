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Wirbel vor Showdown

ÖFB betroffen: Spieler-Revolte bei Uruguay

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Uruguays Fußballteam und Trainer versammeln sich zu einer Besprechung während eines WM-Spiels.
© Getty Images
Bei Uruguay hängt vor dem Schicksalsspiel gegen Spanien der Haussegen gewaltig schief.
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In der Nacht auf Samstag (ab 2 Uhr im oe24-LIVE-TICKER) kommt es zum Schicksalsspiel für Uruguay gegen Spanien.&nbsp; Doch davor dürfte es im Camp der Südamerikaner zu Unstimmigkeiten zwischen Spielern und Trainer gekommen sein.

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Die Mannschaft dürfte Berichten zufolge mit den Trainings-Methoden von Coach-Urgestein Marcelo Bielsa nicht zufrieden sein. Es soll sogar so weit gekommen sein, dass die Führungsspieler rund um Real-Superstar Federico Valverde ein ernstes Gespräch mit dem Trainer gesucht haben.

Denn während Bielsa mit derselben Taktik, wie zuletzt gegen Kap Verde, spielen lassen möchte, haben seine Stars eine andere Spiel-Idee, um den Sieg gegen Spanien zu holen.

Spieler planen Aufstand

Mittlerweile kursieren in Südamerika sogar Gerüchte, dass sich die Stars darauf verständigt haben, gegen die Vorgaben von Bielsa vorzugehen und ihren eigenen Plan umzusetzen.

Besonders brisant ist das auch für den ÖFB. Denn die Urus halten nach zwei Spielen bei ebenso vielen Punkten. Mit einer Niederlage würde Spanien nicht nur als Gruppensieger und möglicher Gegner, wenn man die Rangnick-Elf gegen Algerien nicht verliert, warten.

Wenn die Südamerikaner verlieren, würde das bedeuten, dass in Gruppe H ein Gruppendritter auf jeden Fall schlechter ist als der Dritte aus Gruppe J.

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