Türkei kann doch noch Weltmeister werden

Für die Türkei steht am letzten Spieltag gegen die Hausherren aus der USA doch noch einiges am Spiel.

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In der Nacht auf Freitag (ab 4 Uhr im oe24-LIVE-TICKER) trifft die Türkei im SoFi Stadium von Los Angeles auf WM-Gastgeber USA. Die Hausherren sind furios in die Endrunde gestartet und stehen bereits als Gruppensieger fest, während die Türken ihre ersten beiden Spiele verloren haben.

Dennoch steht für das Team von dem stark in Kritik geratenen Trainer Vincenco Montella noch einiges am Spiel. Der Italiener schloss vor dem abschließenden Gruppenspiel einen Rücktritt nach der Endrunde aus.

Die Türkei-Stars wollen sich mit einem Sieg und erhobenem Hauptes von der WM verabschieden. Denn im Duell gegen die USA geht es dennoch um einen Titel.

Heute noch Weltmeister

Die Türkei kann schon heute Nacht Weltmeister werden und damit den Titel zurückholen, den man erst vor wenigen Tagen verloren hat. Der inoffizielle Weltmeister-Titel wurde am ersten Spieltag von Calhanoglu & Co. an Paraguay abgetreten, die ihn wiederum an die USA verloren haben.

© Anadolu via Getty Images

Nun kann sich die Türkei gegen die USA zum inoffiziellen Weltmeister machen. Hinter dem kuriosen Titel steckt die sogenannte UFWC (Unofficial Football World Championship). Das Prinzip ist so einfach wie verrückt: Der Titel wird wie ein Box-Gürtel weitergereicht. Wer den amtierenden Champion schlägt, übernimmt die Krone.

Die Geschichte hinter dem Titel reicht bis ins Jahr 1967 zurück. Damals besiegte Schottland den amtierenden Weltmeister England und erklärte sich kurzerhand selbst zum "wahren Weltmeister". Aus dieser kuriosen Idee entwickelte sich später die UFWC, die unter Fußball-Romantikern längst Kultstatus genießt.