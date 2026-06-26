Connor Metcalfe
Blut-Schock für Australien-Star
Im zweiten Spiel der Gruppe D wurde das Duell zwischen Paraguay und Australien zum echten Fight, was ein blutiges Opfer forderte. St.-Pauli-Star Connor Metcalfe kassierte nach einem hitzigen Zweikampf ein übles Cut über dem Auge.
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Das Duell mit Agustín Canobbio hätte definitiv anders ausgehen können. Denn als sich die beiden an der Seitenlinie um den Ball rangelten, kam es zu einem unglücklichen Ausrutscher.
Blutiger Zusammenprall
Der Südamerikaner flog zu Boden und traf im Fallen den Socceroo direkt im Gesicht. Die Folge war eine hässliche Platzwunde. Der 26-Jährige musste umgehend behandelt werden, konnte aber nach wenigen Minuten mit einem Turban weiterspielen.
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Die Australier feierten den verbissenen Einsatz in ihrem Trikot. "Warrior", auf Deutsch Krieger, postete der Verband auf X (ehemals Twitter). Im Nachhinein gesehen hatte der Australien-Star jede Menge Glück. Ein paar Zentimeter tiefer und Metcalfe hätte die Stollen des Gegners direkt im Auge gehabt.
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