Blut-Schock für Australien-Star

Für die Schock-Szene zwischen Paraguay und Australien sorgte Socceroo-Star Connor Metcalfe.

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Im zweiten Spiel der Gruppe D wurde das Duell zwischen Paraguay und Australien zum echten Fight, was ein blutiges Opfer forderte. St.-Pauli-Star Connor Metcalfe kassierte nach einem hitzigen Zweikampf ein übles Cut über dem Auge.

Das Duell mit Agustín Canobbio hätte definitiv anders ausgehen können. Denn als sich die beiden an der Seitenlinie um den Ball rangelten, kam es zu einem unglücklichen Ausrutscher.

Blutiger Zusammenprall

Der Südamerikaner flog zu Boden und traf im Fallen den Socceroo direkt im Gesicht. Die Folge war eine hässliche Platzwunde. Der 26-Jährige musste umgehend behandelt werden, konnte aber nach wenigen Minuten mit einem Turban weiterspielen.

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SANTA CLARA, CALIFORNIA - JUNE 25: Connor Metcalfe #8 of Australia is attended to by medical staff after sustaining an injury during the FIFA World Cup 2026 Group D match between Paraguay and Australia at San Francisco Bay Area Stadium on June 25, 2026 in Santa Clara, California. (Photo by Richard Heathcote/Getty Images) © Getty Images

Die Australier feierten den verbissenen Einsatz in ihrem Trikot. "Warrior", auf Deutsch Krieger, postete der Verband auf X (ehemals Twitter). Im Nachhinein gesehen hatte der Australien-Star jede Menge Glück. Ein paar Zentimeter tiefer und Metcalfe hätte die Stollen des Gegners direkt im Auge gehabt.