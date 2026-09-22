Rauch in Flieger: Sicherheitslandung kurz nach Start

Ein Flugzeug der Airline Eurowings hat am Düsseldorfer Flughafen kurz nach seinem Start eine Sicherheitslandung hingelegt.

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Wie ein Sprecher von Eurowings auf Nachfrage mitteilte, wurde am Dienstagnachmittag, kurz nach dem Start der Maschine in Richtung Birindisi (Italien), eine leichte Rauchentwicklung festgestellt. Daraufhin sei der mit 144 Passagieren besetzte Flieger vorsorglich umgedreht. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet.

Das Flugzeug sei normal gelandet, wie der Sprecher weiter mitteilte. Die Passagiere konnten die Maschine demnach über die mobile Treppe auf dem Rollfeld verlassen. Das Flugzeug werde derzeit noch technisch untersucht. Laut Feuerwehr waren rund 70 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst vor Ort. Der Einsatz war nach zwei Stunden beendet. Den Angaben zufolge wurden zwei Passagiere vorsorglich in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Eurowings bedauere die Unannehmlichkeiten, wie der Sprecher weiter mitteilte. Die Sicherheit der Passagiere habe oberste Priorität und sei zu keinem Zeitpunkt gefährdet gewesen.