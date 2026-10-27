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Wahlbeteiligung

Rekord-Wahl in Israel

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Ultraorthodoxe Juden stimmen in einem Wahllokal in Bnei Brak bei den israelischen Wahlen ab.
© APA/AFP/MAYA LEVIN
Noch nie gingen so viele Wählen!
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Nach Angaben der zentralen Wahlkommission zeichnete sich die höchste Wahlbeteiligung seit Beginn der Erfassung 1973 ab.

Bis 20 Uhr israelischer Zeit hatten nach Angaben der Wahlkommission 74,3 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. Damit lag die Beteiligung bereits 3,7 Prozentpunkte über der Gesamtbeteiligung bei der Wahl 2022.

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Vor Wahllokalen in Tel Aviv, aber auch in arabisch geprägten Städten in Israel hatten sich laut Augenzeugen lange Schlangen gebildet. Medienberichten zufolge reisten mehr als 70.000 Israelis aus dem Ausland an, um ihre Stimme abzugeben.

Netanyahu hatte seine Anhänger auf der Plattform X zur Stimmabgabe aufgerufen und dies wie bei früheren Wahlen mit einer angeblich überdurchschnittlich hohen Wahlbeteiligung der arabischen Staatsbürger begründet. Laut Netanyahu handelte es sich um einen "Notruf", da die Beteiligung im rechten Lager im Vergleich dazu geringer ausgefallen sei.

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