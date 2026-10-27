USA verschärfen Kontrollen: ESTA reicht bald nicht mehr für die Einreise

Reisende in die Vereinigten Staaten müssen sich auf neue bürokratische Auflagen und strengere Kontrollen vor dem Abflug einstellen. Neben der elektronischen Reisegenehmigung ESTA verlangen die US-Behörden in Kürze ein zusätzliches Dokument von allen Fluggästen.

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Wer einen Urlaub in den USA plant oder auf einem amerikanischen Flughafen lediglich umsteigen möchte, steht vor neuen Hürden. Wie die US-Gesundheitsbehörde CDC (Centers for Disease Control and Prevention) offiziell bekannt gab, tritt mit 3. November 2026 eine weitreichende Neuregelung in Kraft. Sämtliche Personen müssen vor dem Abflug eine verbindliche Gesundheitserklärung ausfüllen und unterschreiben. Diese Regelung betrifft alle Passagiere ausnahmslos, unabhängig von ihrer Staatsbürgerschaft oder dem jeweiligen Abflughafen.

Kern des neuen Dokuments ist eine schriftliche Bestätigung, dass sich der Reisende in den vorangegangenen 21 Tagen nicht in der Demokratischen Republik Kongo aufgehalten hat. Selbst wer bei einem Zwischenstopp das Flugzeug am dortigen Rollfeld gar nicht verlassen hat, gilt nach den Bestimmungen der US-Behörden als Person mit Aufenthalt im Land. Die Reisenden müssen die entsprechenden Angaben lückenlos darlegen, bevor die Fluglinien grünes Licht für den Einstieg erteilen.

Tausende Erkrankungen: Furcht vor Ebola-Ausbreitung

Auslöser für die verschärfte Gangart der US-Regierung ist eine dramatische Zuspitzung der Infektionszahlen im zentralafrikanischen Raum. Seit dem erneuten Ausbruch des gefährlichen Ebola-Virus im Mai haben sich in der Demokratischen Republik Kongo bereits mehr als 10.000 Menschen mit dem Erreger infiziert.

Die US-Gesundheitsbehörde CDC begründet die Maßnahmen mit dem präventiven Schutz der eigenen Bevölkerung vor einer Einschleppung des tödlichen Virus:

Strikte Frist: Die 21-Tage-Frist orientiert sich an der maximalen Inkubationszeit der schweren Infektionskrankheit.

Die 21-Tage-Frist orientiert sich an der maximalen Inkubationszeit der schweren Infektionskrankheit. Keine Ausnahmen: Auch Transitpassagiere müssen bestätigen, keine Berührungspunkte mit der Krisenregion gehabt zu haben.

Auch Transitpassagiere müssen bestätigen, keine Berührungspunkte mit der Krisenregion gehabt zu haben. Vorläufige Gültigkeit: Die Sonderverordnung ist vorerst bis zum 18. Dezember 2026 befristet, kann jedoch je nach Seuchenlage verlängert oder vorzeitig beendet werden.

Digitale Erfassung und Kontrollen beim Boarding

Die praktische Umsetzung der neuen Kontrollmaßnahme wird direkt auf die Fluggesellschaften übertragen. Wer das Dokument nicht rechtzeitig vorweist, bleibt am Boden:

Abgabeform: Die Erklärung kann wahlweise digital oder klassisch in Papierform ausgefüllt und eigenhändig unterschrieben werden.

Die Erklärung kann wahlweise digital oder klassisch in Papierform ausgefüllt und eigenhändig unterschrieben werden. Online-Check-in: Viele Fluglinien planen, das Formular direkt in ihren digitalen Check-in-Prozess einzubinden, um Staus am Schalter zu vermeiden.

Viele Fluglinien planen, das Formular direkt in ihren digitalen Check-in-Prozess einzubinden, um Staus am Schalter zu vermeiden. Beförderungsverbot: Passagiere ohne unterzeichnete Erklärung dürfen von den Fluggesellschaften nicht an Bord gelassen werden.

Passagiere ohne unterzeichnete Erklärung dürfen von den Fluggesellschaften nicht an Bord gelassen werden. Regelung für Familien: Für jeden einzelnen Passagier ist ein eigenes Formular fällig; für Minderjährige unterschreiben die Erziehungsberechtigten.

Für jeden einzelnen Passagier ist ein eigenes Formular fällig; für Minderjährige unterschreiben die Erziehungsberechtigten. Zusatz zum ESTA: Das Dokument ersetzt weder das reguläre ESTA-Formular noch ein klassisches US-Visum, sondern muss zwingend zusätzlich vorgelegt werden.

Reisende sollten für ihren Abflug in die USA künftig mehr Zeit einplanen, um Verzögerungen bei der Abfertigung am Flughafen zu vermeiden.