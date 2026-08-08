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oe24 in Bratislava

Robbie Williams rockte sich wieder in alle Herzen

Robbie Williams auf einer Bühne in Bratislava mit Tänzern und roter Beleuchtung.
© Thomas Zeidler-Künz
Österreich-Konzert gibt‘s heuer keines. Dafür rockte Robbie Williams am Samstag im grenznahen Bratislava. 40.000 Fans feierten dabei seine ewigen Hits, eine Überzahl an Coverversionen und viel zu vertraute Gags.
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"Mein Name ist Robbie Fucking Williams. Das ist meine Band und das ist mein Arsch!" Gewohnt großkotziges Entree von Robbie Williams beim "Lovestream Festival" in Bratislava. Am Samstag feierten 40.000 Fans den ewigen Pop-Gott am historischen Flugplatz Vajnory. Es war fast so etwas wie ein rot-weiß-rotes Heimspiel. Waren doch für das coole Triplepack mit Robbie, Leony und der umwerfenden Soohie Ellis-Bextor viele Fans aus dem grenznahen Österreich angereist. Auch oe24 rockte mit.

Ein Sänger im pinken Anzug performt auf einer Bühne mit Band und buntem Lichterhintergrund.
© Thomas Zeidler-Künz
Robbie Williams tritt in rotem Glitzer-Outfit mit Band auf einer Bühne in Bratislava auf.
© Thomas Zeidler-Künz

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Sänger in rotem Shirt singt umringt von Fans, viele halten Handys hoch, Konzertatmosphäre.
© Thomas Zeidler-Künz

Vom Opener "Let Me Entertain You", zu dem er nach 90-minütiger (!) Umbaupause im roten Glitzer-Trainingsanzug auf die von riesigen Videoscreens umrahmte Bühne stürmte, bis zum obligaten Handylichtermeer-Finale "Angels" setzte Robbie nur einen Steinwurf von unserer Grenze entfernt auf ein jahrelang erprobtes Erfolgsrezept. Alle Hits, provokant-schlüpfrige Sprüche („Wenn man cool sein will, schaut man eigentlich wie ein Wichser aus!“), die allesamt vom Teleprompter (!) abgelesen wurden, süße Privat-Fotos, schwülstige Kostüme und emotionale Familien-Geschichten. "Meine Mum hat Demenz und kennt mich nicht mehr. Mein Dad hat Parkinson."

Sänger mit Mikrofon trägt schwarzes Tanktop und pinke Hose auf der Bühne.
© Thomas Zeidler-Künz
Robbie Williams und Tänzer treten auf einer hell beleuchteten Bühne auf.
© Thomas Zeidler-Künz

Alles schon x-mal erzählt und alles längst so vertraut wie die Mitsing-Refrains von ewigen Hymnen wie "Feel" oder "Come Undone". Dazu durfte sich zu "She’s The One" natürlich wieder ein Fan-Girl über persönliche Betreuung inklusive Kuscheln freuen:

Ein Sänger in rotem Outfit tritt auf einer Bühne vor jubelndem Publikum auf.
© Thomas Zeidler-Künz

Nur der waghalsige Bungeesprung, mit dem Robbie im Vorjahr noch seine Konzerte in Wien und Klagenfurt eröffnete, fiel diesmal aus. Auch das Tourmotto "Britpop" erwies sich eher als Mogelpackung: Vom gleichnamigen und nach wie vor aktuellen Album wurde ja nur "Pretty Face", die Liebeserklärung an seine Frau Ayda, neu auf die Setlist gesetzt.

Ein Mann mit Tattoos in rotem Outfit hält ein Mikrofon auf einer Bühne.
© Thomas Zeidler-Künz

Dafür gab es, gestärkt von einem Besuch in der Grand Cru Wine Gallery, übermäßig viele Coverversionen. Auch von Bon Jovi („Livin’ On a Prayer“), Guns N’ Roses („Sweet Child O’Mine“), Queen („Another One Bites The Dust“) oder den Beatles („Hey Jude“). Die obligaten Frank-Sinatra-Verehrungen "New York, New York" sowie "My Way", bei dem er auch wieder die Fotos seiner süßen Kinder auf den Videoscreens zeigte, ja sowieso.

Zwei Männer lächeln in einer Weinbar mit Flaschenregalen im Hintergrund in die Kamera.
© Thomas Zeidler-Künz
Mann mit Sonnenbrille zeigt Friedenszeichen vor einer Bühne beim Lovestream Festival.
© Thomas Zeidler-Künz
Ein Sänger in rotem Outfit liegt auf einer Bühne; daneben steht ein Musiker mit Posaune.
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Ein Sänger im roten Outfit steht mit Mikrofon auf einer Bühne und lächelt ins Publikum.
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Mann mit Tattoos und rotem Shirt singt auf einer Bühne vor dunklem Hintergrund.
© Thomas Zeidler-Künz
Mann in rotem Outfit mit Mikrofon und Tattoos singt auf einer Bühne vor schwarzem Hintergrund.
© Thomas Zeidler-Künz
© Thomas Zeidler-Künz
Ein Sänger in rotem Outfit performt auf einer Bühne vor jubelndem Publikum bei Nacht.
© Thomas Zeidler-Künz

"Michael Jackson war der King of Pop. Ich bin der König des Entertainments", tönte Robbie in Bratislava und hatte damit natürlich wieder mal recht. Doch langsam könnte er dafür schon etwas mehr Abwechslung bieten. 2027 steht ja bereits die nächste Tournee an. Auch dafür ist bislang noch kein Österreich-Konzert geplant.

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