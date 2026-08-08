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Salzburger Festspiele

"Europa" will Fragen von Schuld und Verantwortung klären

Zwei Personen stehen auf einer Bühne, eine zündet eine Zigarette an, die andere raucht und trägt Sonnenbrille.
© Magda Hueckel
Am Sonntag steigt die wohl drastischste Theater Premiere bei den Salzburger Festspielen. Mit dem Gastspiel "Europa" in der Szene.
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Das Gastspiel Europa (Europa‘s Pledge) bringt das Salzburger Schauspielregiedebüt des polnischen Regisseurs Krzysztof Warlikowski, der an der Salzach bereits mehrfach Opern inszeniert hat. Ab Sonntag steht dafür das Ensemble des von Warlikowski geleiteten Warschauer Nowy Teatr auf der Bühne der Szene Salzburg und will die Fragen von Schuld und Verantwortung klären.

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"Europa" liefert eine Auseinandersetzung mit vererbter Gewalt. © Magda Hueckel

Basierend auf einem Text des libanesisch-kanadischen Autors Wajdi Mouawad widmet er sich dabei transgenerationalen Traumata. Angekündigt ist eine "Auseinandersetzung mit vererbter Gewalt und dem Theater als Ort der Aufarbeitung und Heilung".

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