"Europa" will Fragen von Schuld und Verantwortung klären

Am Sonntag steigt die wohl drastischste Theater Premiere bei den Salzburger Festspielen. Mit dem Gastspiel "Europa" in der Szene.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Das Gastspiel Europa (Europa‘s Pledge) bringt das Salzburger Schauspielregiedebüt des polnischen Regisseurs Krzysztof Warlikowski, der an der Salzach bereits mehrfach Opern inszeniert hat. Ab Sonntag steht dafür das Ensemble des von Warlikowski geleiteten Warschauer Nowy Teatr auf der Bühne der Szene Salzburg und will die Fragen von Schuld und Verantwortung klären.

"Europa" liefert eine Auseinandersetzung mit vererbter Gewalt. © Magda Hueckel

Basierend auf einem Text des libanesisch-kanadischen Autors Wajdi Mouawad widmet er sich dabei transgenerationalen Traumata. Angekündigt ist eine "Auseinandersetzung mit vererbter Gewalt und dem Theater als Ort der Aufarbeitung und Heilung".