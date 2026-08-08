Theater-Hit
"Horrible Habsburger" mischen jetzt Mödling auf
Zuletzt widmete sich Conchita dem schwarzen Familienschaf "Luzi-Wuzi". Jetzt steht die Randfigur der Dynastie neben "Fotznpoidl"-Kaiser Leopold oder Johanna der Wahnsinnigen im Mittelpunkt von Horrible Habsburger. Einem extravaganten, detailreichen Stationentheater das, von von 9. bis 29. August beim "Theater im Bunker" im ehemaligen Luftschutzstollen Mödling "sechshundert Jahre Sex & Crime & Kaiserschmarrn" beleuchtet.
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In 17 Szenen liefert Intendant Bruno Max als Hüter der Kapuzinergruft skurrile wie sachkundige Details über das Kaiserhaus. Ein veritables Panoptikum an "Degenerierten, Unfähigen, Megalomanen, auch echten Verbrechern".
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