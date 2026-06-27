Welt Politik
TV
E-Paper
Welt

Innerhalb von Wochen

Serbien-Präsident Vucic kündigt Rücktritt an

Ein Mann im Anzug gestikuliert an einem Rednerpult mit serbischer Flagge im Vordergrund.
© EPA
Serbiens Präsident Aleksandar Vucic hat am Samstag seinen Rücktritt in wenigen Wochen sowie vorgezogene Präsidentschafts- und Parlamentswahlen angekündigt.
OE24 auf Google bevorzugen

"Ich werde nur noch ein paar Wochen Präsident sein, und dann werde ich zurücktreten", sagte Vucic auf einer regierungsfreundlichen Kundgebung in der Hauptstadt Belgrad. Er kündigte zudem an, seine Serbische Fortschrittspartei (SNS) bei den Wahlen unterstützen zu wollen.

Auch interessant

"Erster Schritt": Israel und Libanon schließen Vereinbarung

Rubio stellt Iran-Gespräche für kommende Woche in Aussicht

Trump kassiert Niederlage vor Gericht

Einen genauen Zeitpunkt für seinen Rücktritt oder die Auflösung des Parlaments nannte er nicht. Regulär hätte Vucics zweite und letzte Amtszeit Mitte 2027 geendet. Auch die nächsten Parlamentswahlen waren ursprünglich für dasselbe Jahr vorgesehen.

Der Ankündigung gingen anderthalbjährige, von Studenten angeführte Anti-Korruptions-Proteste voraus. Auslöser war der Einsturz eines Vordachs an einem Bahnhof in der nordserbischen Stadt Novi Sad 2024, bei dem 16 Menschen ums Leben kamen. Vor einigen Tagen hatten Studenten in Novi Sad an die Opfer erinnert und Neuwahlen gefordert. Demonstranten, Oppositionelle und Menschenrechtsgruppen sehen in dem Unglück ein Zeichen für Korruption und Missmanagement der Regierung bei Bauprojekten. Aktivisten der Studentenbewegung erklärten, sie wollten bei den anstehenden Wahlen gegen Vucic und die SNS antreten.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Mamdani-Kandidaten siegen, Kennedy-Enkel scheitert

Briten-Beben: Starmer-Rivale Burnham gewinnt Nachwahl

Serbien-Präsident Vucic kündigt Rücktritt an

Rubio stellt Iran-Gespräche für kommende Woche in Aussicht

Trump kassiert Niederlage vor Gericht

US-Experte nennt Trump "lahme Ente"

Im Wortlaut: Der ganze USA-Iran-Deal

Selenskyj schickt polnischen Orden zurück

Europäer sichern Ukraine Unterstützung zu

"Erster Schritt": Israel und Libanon schließen Vereinbarung