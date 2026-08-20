Sizilien lockt neue Einwohner mit 100.000 Euro pro Jahr

Die italienische Mittelmeerinsel Sizilien startet eine spektakuläre Steuer-Offensive, um qualifizierte Fachkräfte und digitale Nomaden anzulocken. Wer seinen Wohnsitz verlegt, kann bis zu 100.000 Euro pro Jahr an Einkommenssteuer zurückerhalten.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Sonne, Traumstrände, weltberühmte Kulinarik – und dabei ganz entspannt arbeiten? Sizilien möchte den Traum vom Arbeiten unter Palmen für qualifizierte Arbeitskräfte, Selbstständige und digitale Nomaden wahr machen. Die größte Insel im Mittelmeer setzt im Kampf gegen die anhaltende Abwanderung und den Fachkräftemangel auf einen massiven finanziellen Anreiz: Eine neue steuerliche Begünstigung soll den Umzug in den Süden Italiens extrem schmackhaft machen.

Eingeführt wurde diese weitreichende Regelung mit dem sizilianischen Haushaltsgesetz 2026. Inzwischen liegen auch die konkreten Durchführungsbestimmungen vor, die das Prozedere regeln. Das erklärte Ziel der Regionalregierung in Palermo ist es, neue Einwohner und hochqualifizierte Arbeitskräfte dauerhaft an die Region zu binden und gleichzeitig die lokale Wirtschaft nachhaltig zu stärken.

© Getty Images

Bis zu 300.000 Euro Steuerersparnis in drei Jahren

Die Details der Förderung haben es in sich und bieten ein enormes Sparpotenzial für Gutverdiener. Wer seinen Hauptwohnsitz und den steuerlichen Lebensmittelpunkt aus dem Ausland nach Sizilien verlegt, kann unter bestimmten Voraussetzungen einen erheblichen Teil seiner Einkommenssteuer zurückerhalten:

Die maximale Förderung beträgt stolze 100.000 Euro pro Jahr.

Diese Unterstützung wird für einen Zeitraum von bis zu drei Jahren gewährt, was eine maximale Ersparnis von bis zu 300.000 Euro ermöglicht.

Die tatsächliche Höhe des Bonus hängt vom individuell erzielten Einkommen und der in Italien gezahlten Einkommensteuer ab.

Die Maßnahme richtet sich ausdrücklich nicht nur an klassische Angestellte. Die sizilianische Politik möchte gezielt Freiberufler, Online-Unternehmer, Selbstständige und Fachkräfte aus der Technologie- und Kreativbranche ansprechen, die ortsunabhängig arbeiten können.

Strenge Regeln: Bloßes Mieten einer Wohnung reicht nicht aus

Für digitale Nomaden klingt das Angebot verlockend, doch die rechtlichen Hürden sind präzise definiert. Es reicht keinesfalls aus, lediglich eine Ferienwohnung auf der Insel zu mieten, um dort den Winter zu verbringen. Der bürokratische Aufwand verlangt eine tatsächliche und dauerhafte Verlagerung des Lebens- und Steuermittelpunkts.

Besonders wichtig ist eine Klausel, die direkt an den Wohnungsmarkt gekoppelt ist. Innerhalb von zwölf Monaten nach dem offiziellen Umzug muss der Begünstigte eine der folgenden Voraussetzungen erfüllen:

Er muss eine Immobilie auf Sizilien käuflich erwerben.

Alternativ müssen bestimmte Sanierungs- oder Bauarbeiten an einer bereits im eigenen Besitz befindlichen Immobilie durchgeführt werden

.

Mit dieser Koppelung an den Immobilienmarkt will Sizilien sicherstellen, dass das Geld nicht nur als Steuernachlass verpufft, sondern direkt in den sizilianischen Immobilienbestand und in das lokale Handwerk investiert wird. Viele historische Gebäude auf der Insel könnten so im Zuge der Sanierungswelle gerettet werden.

Zusätzliche Bonus-Zuckerl in kleinen Gemeinden

Noch attraktiver wird das Modell für all jene, die sich für das Leben in kleineren, oft vom Aussterben bedrohten Dörfern entscheiden. In sizilianischen Gemeinden mit weniger als 5.000 Einwohnern greift eine zusätzliche Sonderförderung. Wer dorthin zieht, eine Immobilie kauft und Bau- oder Sanierungsmaßnahmen durchführt, kann unter den gesetzlich festgelegten Voraussetzungen bis zu 60 Prozent der entstandenen Ausgaben zurückerhalten.

Das bürokratische Verfahren erfordert jedoch Geduld. Wer im Jahr 2026 nach Sizilien übersiedelt, erhält die Förderung nicht sofort bei der Anmeldung. Da sich die Berechnung am tatsächlichen Einkommen orientiert, muss zuerst die reguläre Steuererklärung abgegeben werden. Das erste offizielle Antragsfenster für Zuzügler des Jahres 2026 ist vom 1. September bis zum 31. Dezember 2027 geöffnet. Die Auszahlung erfolgt entweder direkt auf das Bankkonto oder kann als Steuerguthaben mit anderen Abgaben verrechnet werden.