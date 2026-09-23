oe24
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Preise explodieren

Ski-Jahreskarte kostet erstmals mehr als 1.000€

OR
von
© Getty Images
Skifahren wird in Österreich erneut teurer. In einigen beliebten Skigebieten kostet ein Tag auf der Piste in der Saison 2026/27 bereits 82 Euro – und auch bei den Saisonkarten geht es kräftig nach oben.
OE24 auf Google bevorzugen

In Saalbach-Hinterglemm, Leogang, Zell am See und Kaprun kostet der Tagesskipass in der kommenden Saison 82 Euro. Im Vorjahr waren es dort noch 79 Euro.

Damit wird erstmals in ausgewählten großen Skigebieten die Marke von 80 Euro überschritten. Wer regelmäßig auf der Piste steht, muss also noch tiefer in die Tasche greifen.

Auch interessant

DARUM pilgern jetzt Tausende zu einem Stein

ÖFB-Team peilt bei Naions-League-Start Sieg gegen Israel an

USA laden Putin zu G20-Gipfel nach Miami ein

Allerdings gibt es weiterhin Möglichkeiten, günstiger davonzukommen. Viele Skigebiete bieten Frühbucherrabatte an. Auch außerhalb der Hauptsaison und unter der Woche sind die Tickets häufig günstiger.

Saisonkarte erstmals über 1.000 Euro

Noch deutlicher wird der Preisanstieg bei der Salzburg Super Ski Card. Sie kostet im Vorverkauf bis 3. Dezember erstmals mehr als 1.000 Euro.

Für die Saison 2026/27 werden für Erwachsene 1.049 Euro fällig. Mit der Jahreskarte kann man unbegrenzt in den teilnehmenden Salzburger Skigebieten sowie bei einzelnen Liften in Tirol und Kärnten fahren.

Zum Vergleich: Im Vorjahr kostete die Karte im Vorverkauf noch 999 Euro.

Wer erst ab dem 4. Dezember zuschlägt, bezahlt sogar 1.190 Euro.

Auch Ski Amadé wird teurer

Auch bei der Ski Amadé Jahreskarte steigen die Preise. Erwachsene zahlen im Vorverkauf heuer 855 Euro.

Ab dem 4. Dezember kostet die Saisonkarte im Normalverkauf 914 Euro.

© Getty Images

Zum Verbund gehören unter anderem Flachau, Wagrain, St. Johann, Zauchensee-Flachauwinkl, Kleinarl, Radstadt-Altenmarkt, Eben, Filzmoos, Schladming-Dachstein, Gastein, Hochkönig und Großarltal.

Früh buchen kann sich auszahlen

Wer beim Skifahren sparen möchte, sollte daher auf die jeweiligen Tarife und Buchungsbedingungen achten. Frühbucherrabatte sowie günstigere Preise unter der Woche oder außerhalb der Hauptsaison können den Unterschied machen.

Klar ist aber: Die teuersten Skitage werden heuer noch einmal teurer.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

In Wiener Bad: Mädchen sexuell belästigt

Herbstliche Gefahr im Wald: Das ist für Hunde giftig

Ex mit Schraubenzieher getötet: Ehemann angeklagt

Messer-Attacke zu High Noon in Favoriten: Opfer schwer verletzt

Brutaler Überfall in Wohnung: Opfer schwer verletzt

Fall Gunkl: Jetzt droht kurzer Geheim-Prozess

Ski-Jahreskarte kostet erstmals mehr als 1.000€

Hauseinsturz in Wien: Opfer war Promi-Mathematikerin

Drogenlenker rast davon: Zwei Polizisten verletzt

Knast-Report: Wenig Personal, viele Gefangene - vier Übergriffe pro Tag