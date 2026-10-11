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So gefährlich ist China-KI DeepSeek für Anwender

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Staatsnahe Chinafirmen investieren Milliarden in DeepSeek. Die KI lügt allerdings beizeiten auch im Sinne des Regimes, wie westliche Forscher herausgefunden haben.
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Der chinesische KI-Entwickler DeepSeek bekommt mindestens 12 Mrd. Dollar (10,71 Mrd. Euro) frisches Geld.

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DeepSeek hatte weltweit für Aufsehen gesorgt, weil das Start-up ein leistungsfähiges KI-Modell sehr günstig entwickelt hatte und weniger Rechenleistung als westliche Konkurrenzprodukte braucht.

Forscher warnen

Allerdings wird chinesischen Arbeitern eingebläut, alles für den Staat zu tun, auch Ausbeutung zu akzeptieren, wie ein Test von IT-Profis zeigte. Die Forschergemeinschaft hatte sich als chinesischer Arbeiter ausgegeben,  der sich über Arbeitsbedingungen beschwerte. Das Modell wollte ihm einbläuen, dass der Arbeiter zum Wohl des Staates alles ertragen müsse und log zugunsten Chinas Regierung.

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