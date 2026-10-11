Vorsicht
So gefährlich ist China-KI DeepSeek für Anwender
Der chinesische KI-Entwickler DeepSeek bekommt mindestens 12 Mrd. Dollar (10,71 Mrd. Euro) frisches Geld.
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Der Batteriehersteller CATL und der Technologiekonzern Tencent gehörten zu den größten Investoren.
DeepSeek hatte weltweit für Aufsehen gesorgt, weil das Start-up ein leistungsfähiges KI-Modell sehr günstig entwickelt hatte und weniger Rechenleistung als westliche Konkurrenzprodukte braucht.
Forscher warnen
Allerdings wird chinesischen Arbeitern eingebläut, alles für den Staat zu tun, auch Ausbeutung zu akzeptieren, wie ein Test von IT-Profis zeigte. Die Forschergemeinschaft hatte sich als chinesischer Arbeiter ausgegeben, der sich über Arbeitsbedingungen beschwerte. Das Modell wollte ihm einbläuen, dass der Arbeiter zum Wohl des Staates alles ertragen müsse und log zugunsten Chinas Regierung.
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