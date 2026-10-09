E-Autos überholen erstmals Diesel und Benziner

Stecker rein, Auspuff raus: Autofahrer stehen unter Strom.

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Knalleffekt im Land: im September wurden mehr reine Elektroautos neu zugelassen als Diesel und Benziner zusammen.

Großes Drama beim Diesel

Die Stromer schaffen laut aktuellen Zahlen der Statistik Austria ein Plus von über 80 Prozent. Sie erreichen 9.723 Neuzulassungen. Klassische Verbrenner stürzen dagegen ab. Gemeinsam kommen sie nur auf 8.610 Autos.

Die alten Selbstzünder krachen um 28,2 Prozent ein. Benzin-Hybrid dagegen zieht vorbei: Fast unbemerkt schnappen sich die Benzin-Hybride mit 9.917 Stück sogar die absolute Krone. Insgesamt rollten 28.968 neue Autos im September auf die Straßen.

Diese Marken sind am gefragtesten

Die gefragtesten Pkw-Marken in den ersten drei Quartalen 2026 waren VW, gefolgt von Skoda und BMW.

Bei den Neuzulassungen von rein elektrisch betriebenen Pkw waren die beliebtesten Marken BMW vor Skoda, Tesla und BYD.

Stark ist das Wachstum beim chinesischen Anbieter BYD, hier lag das Zulassungsplus bei 68,2 Prozent, obwohl der Start von einem niedrigen Niveau ausgeht.

Boom bei Motorrädern

Österreichs Straßen verzeichneten im September einen spürbaren Zulassungs-Boom bei Motorrädern und Mopeds, während Wohnmobile und leichte Nutzfahrzeuge massiv einbrachen.