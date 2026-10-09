bei Guntramsdorf
Bundesheerwagen auf A2 umgekippt
Ein Heeres-Fahrzeug ist mitten im Pendlerverkehr auf der A2 umgekippt und blockiert Teile der Fahrspur.
Auch interessant
Einsatz läuft
Der Anhänger war aus bislang ungeklärter Ursache umgekippt und blockierte einen Fahrstreifen. Die ASFINAG und Einsatzkräfte waren rasch vor Ort, um die Unfallstelle abzusichern und die Bergungsarbeiten einzuleiten.
Der Pannenstreifen und ein erster Fahrstreifen sind gesperrt. Laut ASGINAG dauert der Einsatz noch an, bis voraussichtlich Mittag.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden