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bei Guntramsdorf

Bundesheerwagen auf A2 umgekippt

OR
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Tiroler Bundesstraße B 171 wegen Mure gesperrt
© LPB/Neumayr
Pannenstreifen und erster Fahrstreifen sind gesperrt.
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Ein Heeres-Fahrzeug ist mitten im Pendlerverkehr auf der A2 umgekippt und blockiert Teile der Fahrspur.

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Einsatz läuft

Der Anhänger war aus bislang ungeklärter Ursache umgekippt und blockierte einen Fahrstreifen. Die ASFINAG und Einsatzkräfte waren rasch vor Ort, um die Unfallstelle abzusichern und die Bergungsarbeiten einzuleiten.

Der Pannenstreifen und ein erster Fahrstreifen sind gesperrt. Laut ASGINAG dauert der Einsatz noch an, bis voraussichtlich Mittag.

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