Horror-Haus in Hörmanns: Jetzt schon Halloween im Waldviertel

In dem kleinen Dorf bei Zwettl wird ein Haus zur Gruselbühne. Passend zu Halloween verwandelt es sich in eine schaurig-schöne Attraktion.

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Dahinter steckt ein junges Paar: Die Tochter der Familie und ihr Freund lieben es, das Haus zu schmücken, und stecken jedes Jahr mit viel Leidenschaft Zeit und Ideen in die Deko.

Horror-Haus in Hörmanns © zVg

Freude fürs ganze Dorf

Die Mühe lohnt sich. Die Dorfbewohner bleiben gerne stehen und staunen, vor allem die Kinder sind begeistert.

Horror! © zVg

Hörmanns gruselt sich

Und wenn der Spuk vorbei ist (Halloween ist am 31. Oktober, heuer also an einem Samstag), ist noch lange nicht Schluss: Auch zu Weihnachten leuchtet und glitzert das Haus in Hörmanns. oe24 dankt dem Leserreporter sehr herzlich.