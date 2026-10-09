Spukhaus bei Zwettl
Horror-Haus in Hörmanns: Jetzt schon Halloween im Waldviertel
Dahinter steckt ein junges Paar: Die Tochter der Familie und ihr Freund lieben es, das Haus zu schmücken, und stecken jedes Jahr mit viel Leidenschaft Zeit und Ideen in die Deko.
Freude fürs ganze Dorf
Die Mühe lohnt sich. Die Dorfbewohner bleiben gerne stehen und staunen, vor allem die Kinder sind begeistert.
Hörmanns gruselt sich
Und wenn der Spuk vorbei ist (Halloween ist am 31. Oktober, heuer also an einem Samstag), ist noch lange nicht Schluss: Auch zu Weihnachten leuchtet und glitzert das Haus in Hörmanns. oe24 dankt dem Leserreporter sehr herzlich.
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