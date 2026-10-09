Weniger im Müll, mehr im Magen

Die Klinik-Küche zeigt, wie’s geht: Die Küche des Universitätsklinikums Neunkirchen ist Top-Standort im Kampf gegen Lebensmittelverschwendung.

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Beim Branchentreff zum Welttag gegen Lebensmittelverschwendung in der Landhausküche St. Pölten gab es Auszeichnungen für die Leistungen 2025. Neunkirchen überzeugte beim Großküchenmonitoring MONEYTOR. Ebenfalls geehrt wurden das Landesklinikum Mauer und das Pflege- und Betreuungszentrum Berndorf.

150.000 Euro im Abfall

So viel Essen landet in einer durchschnittlichen Großküche in Österreich jedes Jahr im Müll. Bei knappen Budgets wäre das Geld in Qualität und Versorgung besser angelegt.

UK Neunkirchen kocht klug

„Lebensmittel bewusst einzusetzen und Abfälle zu vermeiden, ist für uns täglicher Anspruch”, sagt Küchenleiter Herbert Bauer. Gemeinsam mit Diätkoch Mario Kokail und Peter Teix, dem stellvertretenden kaufmännischen Direktor, nahm er die Auszeichnung entgegen.