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Das ändert sich

Sky X stellt jetzt auch Abonnenten auf WOW um

Maria Kobetic
von
© Sky Österreich
Alle Sky X-Kunden müssen sich jetzt auf Neuerungen einstellen: Nach dem Launch der neuen Streamingplattform erfolgt jetzt die Umstellung für die Abonnenten.
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Schon Ende September hat Sky Österreich seine neue Streamingplattform WOW gelauncht. Zunächst aber galt die Änderung nur für Neukunden, die schon seit 30. September über das Portal streamen.

Schritt zwei

Schon zum Launch kündigte Sky Österreich an, dass die Umstellung für alle Abonnenten von Sky X erst in einem zweiten Schritt erfolgt - ganz automatisch. Jetzt ist es so weit! Auch Sky X-Kunden kommen in den Genuss eines neuen Streaming-Erlebnisses.

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Willkommen bei WOW

Der Streaming-Dienst "WOW" bietet neben der absoluten Flexibilität ein breites Content-Portfolio zu einem attraktiven Preis. Alle Serien- und Filminhalte, die man von Sky X kennt, bleiben erhalten. Die neue Plattform bietet eine smarte, intelligente Suche, personalisierte Empfehlungen und eine Watchlist. Auch das Erstellen von unterschiedlichen Profilen für die ganze Familie sowie Jugendschutz ist jetzt möglich und verbessert das Nutzungserlebnis.

Was tun?

Die Umstellung für alle bestehenden Abonnentinnen erfolgt automatisch. Ihr müsst dafür kein neues WOW-Abo abschließen, sondern könnt einfach weiterstreamen. Es ist nur notwendig, die neue WOW App runterzuladen. Sie läuft auf allen gängigen Devices und kostet nichts. Anschließend loggt ihr euch einfach mit euren bestehenden Sky X-Nutzerdaten ein und los geht's.

Alle Informationen zum Umstieg auf WOW erhalten Abonnenten von Sky rechtzeitig von Sky Österreich.

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