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"Hat Hasen im Café"

Diese absurden Infos sammelt Amazon über uns

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Komplett durchleuchtet? Der Onlinehändler schließt aus unserem Kaufverhalten Schlüsse - und DAS kommt dabei heraus.
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Jede Suchanfrage und jeder Kauf verrät Amazon etwas über uns. Und der Onlinehandel-Gigant merkt sich das. Wie viele andere Shops, die im Internet agieren, pflegt Amazon verborgene Nutzerprofile, um uns zu analysieren und so perfekt auf unsere Interessen und Lebenssituation zugeschnittene Werbung anzuzeigen.

"About you" legt alles offen

Bislang konnten wir bestenfalls ahnen, was genau Amazon sich über uns gemerkt hat und welche Schlüsse die Plattform daraus zieht. Doch jetzt kommt Licht ins Dunkel: Mit der "About you"-Funktion gibt der Onlinehändler uns Einblicke in die Informationen, die er mit uns assoziiert, und das ist mitunter reichlich absurd.

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Von Hobbys bis zu Schrägem

Wie genau das ausschaut, führt eine Nutzerin jetzt auf X vor. "Jemand hat ein neues Amazon-AI-Feature entdeckt, das zusammenfasst, was es über uns weiß", kommentiert Justine Moore ein paar Screenshots von den teils absurden Infos, die Amazon sich zu seinen Kunden gemerkt hat.

Das Spektrum reicht von recht naheliegenden Fakten wie "besitzt einen Kindle Paperwhite" oder "interessiert sich für Spiele und Filme" bis zu originellen Schmankerln wie. Dazu gehören: "Kannte nie jemanden, der ein Bein bei einem Autounfall verloren hat" oder "hat Hasen im Café" und "hat einen flachen Hintern".

Was Amazon über heimische Nutzer:innen gespeichert hat, können wir leider nicht herausfinden: Die Funktion ist vorerst auf den US-Raum beschränkt.

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