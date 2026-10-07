Freckle Phone: Neues Handy soll Kinder in die Natur locken

Wie kriegen wir Kinder weg von TikTok und stattdessen raus in die Natur? Dafür soll jetzt ausgerechnet ein neues Kids-Handy sorgen, das sie auf Abenteuer schickt.

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Wie bekommen wir Kinder weg von TikTok und YouTube? Wie machen wir ihnen die Natur wieder schmackhaft und reduzieren die Bildschirmzeit? Das sind Fragen, die sich Millionen von Eltern auf der ganzen Welt jeden Tag stellen. Ausgerechnet ein neues Handy soll diese Probleme jetzt lösen!

Handy ja, Social Media nein

Das neue Freckle Phone, das gerade vorgestellt wurde, ist ein neuartiges Kinder-Handy, das ganz auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten wurde. Es hat weder einen Internet-Browser noch Social-Media-Apps - ein Punkt, der vielen Eltern gefallen wird. Auch einen App-Store könnt ihr lange suchen. Dafür bietet es sichere Kommunikation beim Telefonieren und SMS-Verschicken sowie einen Walkie-Talkie-Modus. Dazu verfügte es über kindergerechte Karten, einen einfachen Musikplayer und die Kids können - wenn die Eltern vorher ein Guthaben auf das Telefon laden - kontaktlos bezahlen.

Ab nach draußen

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Das Tollste an dem neuen Freckle Phone sind aber die coolen Quests, auf die Kinder per App geschickt werden. Eltern können diese Missionen selbst erstellen und/oder auf vorgefertigte Quests zurückgreifen und dem Nachwuchs Aufgaben im Freien stellen, zum Beispiel bestimmte Blumen oder Insekten finden. Mit einer KI-gestützten Kamera können sie dann Fotos von ihren Funden machen. Das Gerät liefert dann kindgerechte Informationen zu den Tieren oder Blumen.

Das kompakte Telefon ist für kinder zwischen sieben und 13 Jahren gedacht und genau auf ihre Hände zugeschnitten. Es lässt sich leicht bedienen und kann mit einem Umhängeband um den Hals getragen werden.

Geduld ist gefragt

In den USA ist das Freckle Phone derzeit für 199 US-Dollar vorbestellbar und soll ab Dezember ausgeliefert werden. Dazu kommt ein Freckle-Wireless-Tarif von 25 Dollar. Wann und zu welchem Preis das Kinder-Handy in Europa gelauncht wird, ist leider noch nicht bekannt.