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Bis zu 1.500 Euro

GTA 6 treibt PS5 Pro-Preise in absurde Höhen

Maria Kobetic
von
Gamer rüsten für den Start von Grand Theft Auto VI am 19. November auf. Jetzt steigen die Preise für die PlayStation 5 Pro gewaltig.
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Gamer haben sich diesen Tag schon längst rot im Kalender angestrichen: Am 19. November launcht mit GTA 6 die neueste Version des Kultspiels. Erstmal erscheint es exklusiv auf PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Mit einer doppelt so großen Spielwelt, der ersten weiblichen Hauptfigur in der GTA-Geschichte und verbesserten Gameplay-Features ist die Vorfreude riesig.

Perfekte Vorbereitung

Um den Release so richtig genießen zu können, rüsten Fans der "Grand Theft Auto"-Reihe jetzt schon auf. Viele wollen sich schnell noch eine Playstation 5 Pro zulegen, um am großen Tag das perfekte Gaming-Erlebnis genießen zu können.

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Irre Preise für die PS5 Pro

Die Händler reiben sich schon die Hände und reagieren auf die steigende Nachfrage mit höheren Preisen. Vielerorts ist die leistungsstärkste Version der PlayStation bereits ausverkauft. Dort, wo sie noch zu haben ist, kann man vom UVP (laut Sony) nur träumen. Der liegt derzeit bei 900 Euro. Jetzt liegen die Angebote im Onlinehandel oft zwischen 1.400 und 1.500 Euro. Auch auf Second-Hand-Plattformen wie willhaben findet man das gute Stück gebraucht kaum unter 1.000 Euro.

Zahlt es sich aus?

Was es bringt, wird sich wohl erst zeigen, wenn das GTA 6 da ist. Im PlayStation-Store wird angeführt, es sei "für PS5 Pro optimiert". Spielen kann man sie aber natürlich auch auf der normalen PlayStation 5 - ob sich das teurere Gerät wirklich auszahlt, bleibt also abzuwarten.

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