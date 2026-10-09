30 Jahre FH St. Pölten: "Hier werden Projekte zu Erfolgsgeschichten"

Seit drei Jahrzehnten prägt die Fachhochschule St. Pölten die Entwicklung der Landeshauptstadt mit und ist heute eine der wichtigsten Bildungs- und Forschungseinrichtungen im Land Niederösterreich.

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Was vor 30 Jahren mit gerade einmal 67 Studierenden begann, ist mit der Zeit zu einer der wichtigsten Bildungsinstitutionen im Land herangewachsen. Aktuell werden an der Fachhochschule 30 Studiengänge angeboten, wobei mehr als 4.000 Studierende am Campus eingeschrieben sind. "Hier werden seit 30 Jahren Projekte zu Erfolgsgeschichten", hielt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) fest, als die University of Applied Sciences St. Pölten (USTP) am Donnerstag ihr rundes Jubiläum mit zahlreichen Gästen feierte. "Indem wir Wissenschaft ganz oben auf unserer Prioritätenliste haben, ist Niederösterreich heute Wissenschafts- und Bildungsland."

Die Fachhochschule gilt heute als wichtiger Motor für Innovation, Forschung und Ausbildung, deren Schwerpunkte unter anderem in den Bereichen Digitalisierung, Medien, Mobilität, Gesundheit und Soziales liegen. Auch Bürgermeister Matthias Stadler hob die Bedeutung der Einrichtung hervor: "Die USTP ist ein Imageträger für die Stadt und die gesamte Region." Ihr Erfolg habe den Weg für weitere Hochschulen und Universitäten in St. Pölten geebnet und damit das Bildungsangebot nachhaltig verändert.

Johann Haag und Hannes Raffaseder, die Geschäftsführer der USTP, betonten überdies, was seit jeher den Kern der USTP ausmache: "Unsere Menschlichkeit, Nahbarkeit und eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe mit unseren Studierenden, Partnern und der Wirtschaft." Partnerschaft sei auch ein wichtiges Stichwort, wenn man auf die zukünftige Entwicklung schaue. "Denn sowohl national, europäisch als auch beyond Europe ist Zusammenarbeit entscheidend."