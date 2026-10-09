Auf zwei Rädern durch die Reben

Der Weinherbst lockt aufs Rad: Niederösterreich zeigt sechs Routen durch Reben und Kellergassen, dazu gibt es einen neuen Gratis-Guide.

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Die Weingärten leuchten in Gelb, Orange und Rot. Jetzt wird jede Radtour zum Erlebnis.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) sagt: „Vom Radsattel aus sieht man aus erster Hand, was unsere Weinbaubetriebe leisten.”

Sechs Routen

Die Strecken reichen von gemütlich bis sportlich: Wald & Reben-Tour am Manhartsberg (62 Kilometer), Weinradroute im Retzer Land (56), Wagram Tour (47), Winzer Tour Carnuntum (44), Thermenradweg (44) und Traisentaler Weinbergradweg (33).

Dazu gibt es geführte E-Bike-Touren rund um Langenlois. Gerastet wird bei Heurigen, Wirtshäusern und Radpartner-Betrieben.

Gratis-Guide

Neu ist der „Weite Landguide” mit acht Empfehlungen für mehrtägige Radurlaube samt Übersichtskarte.

Er ist kostenlos im Prospektshop der Niederösterreich Werbung erhältlich. Tipp: Die Radkarte „Neue Perspektiven gewinnen” gleich mitbestellen. Bestellbar unter Kostenloser Prospektshop: niederoesterreich.at/prospekte