oe24
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Reben, Rad, Genuss

Auf zwei Rädern durch die Reben

Rudolf Preyer
von
Radeln durch die Weinberge.
© NÖ Werbung
Der Weinherbst lockt aufs Rad: Niederösterreich zeigt sechs Routen durch Reben und Kellergassen, dazu gibt es einen neuen Gratis-Guide.
OE24 auf Google bevorzugen

Die Weingärten leuchten in Gelb, Orange und Rot. Jetzt wird jede Radtour zum Erlebnis.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) sagt: „Vom Radsattel aus sieht man aus erster Hand, was unsere Weinbaubetriebe leisten.”

Sechs Routen

Die Strecken reichen von gemütlich bis sportlich: Wald & Reben-Tour am Manhartsberg (62 Kilometer), Weinradroute im Retzer Land (56), Wagram Tour (47), Winzer Tour Carnuntum (44), Thermenradweg (44) und Traisentaler Weinbergradweg (33).

Dazu gibt es geführte E-Bike-Touren rund um Langenlois. Gerastet wird bei Heurigen, Wirtshäusern und Radpartner-Betrieben.

Auch interessant

Experte: Trump wird Niederlage "nicht friedlich hinnehmen"

Neue SPÖ-Doppelspitze: Josef Cap im Interview

Chat-GPT-Rivale verbietet Nutzern "grausames" Verhalten gegenüber KI

Gratis-Guide

Neu ist der „Weite Landguide” mit acht Empfehlungen für mehrtägige Radurlaube samt Übersichtskarte.

Er ist kostenlos im Prospektshop der Niederösterreich Werbung erhältlich. Tipp: Die Radkarte „Neue Perspektiven gewinnen” gleich mitbestellen. Bestellbar unter Kostenloser Prospektshop: niederoesterreich.at/prospekte

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Auf zwei Rädern durch die Reben

Weniger im Müll, mehr im Magen

Zehn Tote bei Verkehrsunfall in der Türkei

Sei kein Zündler: Akkus gehören nicht in den Restmüll

Polit-Machtkämpfe um ORF und ein neues Gesetz nach der Wahl

Ersatzdrogen für 143.000 Euro verkauft

Gastro-Stars von morgen: NÖ kürt Champions

'Rapid muss gegen Ried aufpassen'

Horror-Haus in Hörmanns: Jetzt schon Halloween im Waldviertel

2 Schlepper in Schwechat festgenommen