Reben, Rad, Genuss
Auf zwei Rädern durch die Reben
Die Weingärten leuchten in Gelb, Orange und Rot. Jetzt wird jede Radtour zum Erlebnis.
Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) sagt: „Vom Radsattel aus sieht man aus erster Hand, was unsere Weinbaubetriebe leisten.”
Sechs Routen
Die Strecken reichen von gemütlich bis sportlich: Wald & Reben-Tour am Manhartsberg (62 Kilometer), Weinradroute im Retzer Land (56), Wagram Tour (47), Winzer Tour Carnuntum (44), Thermenradweg (44) und Traisentaler Weinbergradweg (33).
Dazu gibt es geführte E-Bike-Touren rund um Langenlois. Gerastet wird bei Heurigen, Wirtshäusern und Radpartner-Betrieben.
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