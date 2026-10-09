Gastro-Stars von morgen: NÖ kürt Champions

14 Nachwuchstalente kämpften bei den Junior Skills NÖ in Geras um den Landessieg - am Ende glänzten Lorenz Almeder und Sarah Bleier ganz besonders mit Können, Kreativität und Nervenstärke.

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Ein perfektes Menü, kunstvoll gefaltete Servietten und gezapftes Bier wie vom Profi: Bei den "Junior Skills NÖ" in Geras zeigte der Gastro-Nachwuchs, dass hinter jedem Genussmoment eine Menge Arbeit steckt. "Unsere Lehrlinge haben eindrucksvoll gezeigt, wie viel Talent, Engagement und fachliches Können in der nächsten Generation der niederösterreichischen Gastronomie steckt. Die Junior Skills bieten eine tolle Bühne, um diese Leistungen sichtbar zu machen und die Bedeutung einer hochwertigen Berufsausbildung zu unterstreichen", betont Dietmar Schöner, Obmann der Fachgruppe Gastronomie in der Wirtschaftskammer NÖ.

Bei den diesjährigen Junior Skills NÖ drehte sich alles um das Motto "Farbenpracht". Aus einem vorgegebenen Warenkorb mussten die Teilnehmer ein kreatives Drei-Gänge-Menü zaubern. Doch Geschmack allein reichte nicht: Auch Handwerk, Schwierigkeitsgrad und die Idee hinter den Gerichten flossen in die Benotung mit ein. Lorenz Almeder vom Landhaus Bacher in Mautern überzeugte die Jury vollends und holte Gold, Nicole Pertl und Jonas Stangl landeten auf den Plätzen zwei und drei.

Auch im Service war Präzision gefragt: Tische eindecken, Fische filetieren, Bier zapfen, Kaffee und Cocktails zubereiten – dazu ein Sensorik-Test und eine Beratung wie im echten Restaurant. Sarah Bleier vom Gesundheitsresort Königsberg in Bad Schönau meisterte die Aufgaben am besten. Silber ging an Amelia Kubacki, Bronze an Julia Siedl. Insgesamt bewiesen 14 Lehrlinge auf imposante Weise, wie viel Talent in Niederösterreichs Gastronomie steckt.