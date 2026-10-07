Vier von zehn Österreichern sind KI-User

Fundiertes Wissen über KI von 2024 auf 2025 allerdings nur um drei Prozentpunkte gestiegen.

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Im Vorjahr haben 39 Prozent der heimischen Bevölkerung generative künstliche Intelligenz (KI) wie ChatGPT oder Meta AI genutzt. Das ist ein Sprung um elf Prozentpunkte im Vergleich zu 2024. Damit liegt Österreich deutlich über dem EU-27-Schnitt von 33 Prozent und belegt Rang zwölf im EU-Vergleich. Dies zeigt eine von der Agentur für Bildung und Internationalisierung (OeAD) beauftragte Analyse von Statistik Austria zu KI-Nutzung und -Einstellung in Österreich 2025.

Wissen über KI ist kaum gestiegen

Besonders unter Schülerinnen und Schülern sowie Studentinnen und Studenten haben 86 Prozent zumindest in den drei Monaten vor der Befragung im Frühsommer 2025 KI-Tools verwendet.

"Ein Jahr zuvor war der Anteil mit 76 Prozent noch deutlich niedriger. Auch bei Erwerbstätigen sehen wir einen starken Anstieg der Nutzung innerhalb eines Jahres", berichtete Manuela Lenk, fachstatistische Generaldirektorin der Statistik Austria, am Mittwoch in einer Aussendung.

"Sehr viel weniger stark ist hingegen das Wissen über KI gestiegen. Der Anteil derer, die ihr Wissen über KI als hoch einstufen, hat sich im gleichen Zeitraum nur um drei Prozentpunkte erhöht (von 27 auf 30 Prozent, Anm.)", erläuterte sie.