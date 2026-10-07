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Razzia in Lokal

Kellner dealten kiloweise mit Drogen

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Zwei SEK-Polizisten in voller Ausrüstung stehen nachts vor einem Wohnhaus.
© APA/dpa/Christoph Reichwein
Großeinsatz in Graz: Die Polizei konnte dealende Kellner hochnehmen.
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Es war ein spektakulärer Großeinsatz in der steirischen Landeshauptstadt. Die Razzia in einem Grazer Szenelokal führte zu sechs Festnahmen.

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Kokain im Kilobereich

Dabei gingen die Angestellten des Szenelokals nach Plan vor, es war ein tägliches Geschäft. Gedealt wurde Kokain im Kilobereich. Bei ihnen handelt es sich um Männer zwischen 19 und 40 Jahren, darunter Österreicher, Ägypter, Bosnier und Serben, wie die APA berichtet. Hinweise aus der Bevölkerung hatte es bereits mehrere gegeben, die Polizei schlug dann in der Nacht vom 27. September zu.

Einige der Männer sind teils geständig, drei befinden sich in Untersuchungshaft in der Justizanstalt Graz-Jakomini. Zur Herkunft der Drogen wollten die Ermittler vorerst nichts sagen.

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