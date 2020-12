3:2 - Starker WAC überrumpelt Salzburg

Tabellenführer Salzburg erleidet bittere Pleite vor Winterpause - Ried gewinnt gegen Tirol.

Salzburg verliert gegen WAC mit 2:3 - Ried stoppt Tiroler Erfolgslauf und siegt 3:1



Nach einem überaus intensiven Herbst absolvierte Fußball-Meister Red Bull Salzburg am Sonntag gegen den WAC seinen letzten Kraftakt in diesem Jahr. Mit einem Heimsieg über die Kärntner hätten die "Bullen" als Bundesliga-Spitzenreiter überwintert. Doch der WAC war kurz vor der Winterpause noch einmla hellwach.

Liendl und Co boten Salzburg über die volle Spielzeit Paroli. In der zweiten Hälfte gelang den Kärntnern ein Blitzstart. Scherzer (51.) und Joveljic (52.) trafen für die Gäste. Es folgte ein Salzburger Sturmlauf. Berisha und Daka erzielten die Tore zum 1:2 und 2:2. Die Führung für den Meister lag in der Luft. Doch erneut schlug der WAC zu. Nach Traumpass von Liendl erzielte Peretz das 3:2 in der 79. Minute.

Beim zweiten Nachmittagsspiel kam Ried zu einem 3:1-Auswärtssieg gegen WSG Tirol. Hier alle Infos zur Partie Tirol gegen Ried

