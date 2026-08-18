So werden Sie lästige Werbung bei ChatGPT los

Millionen weltweit schätzen ChatGPT für schnelle Antworten: Bisher ohne Werbeeinblendungen. Doch das ändert sich jetzt drastisch. OpenAI öffnet die Schleusen für Reklame, um Milliarden einzunehmen. Aber es gibt ein Hintertürl, wie Sie die KI weiter gratis und ungestört nutzen können.

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Das Ende der werbefreien Zeit bei der KI-Nutzung ist gekommen. Nach ausgiebigen Testläufen in Übersee macht der KI-Riese OpenAI jetzt Nägel mit Köpfen: Die Reklame zieht flächendeckend in ChatGPT ein. Bereits ab Ende August müssen sich auch User in Europa darauf einstellen, dass unter den Chat-Antworten kommerzielle Einblendungen auftauchen.

Anzeigen erscheinen kontextbezogen

Die Werbe-Anzeigen werden mit dem Hinweis "Sponsored" versehen. Die Ausspielung erfolgt kontextbezogen: Wer beispielsweise nach Tipps für den nächsten Sommerurlaub fragt, bekommt direkt passende Hotel- oder Flugangebote serviert. Neben dem Inhalt des Gesprächs fließen auch allgemeine Faktoren wie der Standort, die eingestellte Sprache sowie das verwendete Endgerät in die Werbeauswahl ein.

So bleibt ChatGPT auch ohne Abo werbefrei

Viele Befürchtungen, dass man künftig zwingend zu einem kostenpflichtigen Abo greifen muss, um der Werbeflut zu entkommen, stellen sich als unbegründet heraus. OpenAI gewährt den Nutzern eine Wahlmöglichkeit: Wer auf intensiven Einsatz von Spezial-Features wie "Deep Research" (Tiefenrecherche) oder unbegrenzte Grafik-Erstellung verzichten kann, dem steht weiterhin ein werbefreier Basis-Zugang zur Verfügung.

Besonders erfreulich für europäische Nutzer: Strengere Datenschutzvorgaben setzen der Datenverwertung Grenzen. Standardmäßig findet in der EU keine automatische Analyse alter Gesprächsverläufe oder gespeicherter Nutzer-Erinnerungen für Werbezwecke statt. Eine personalisierte Werbeschaltung wird erst aktiv, wenn der Anwender dies explizit in den Einstellungen erlaubt.

Seitens des Unternehmens wird betont, dass bezahlte Werbepartner keinen Einfluss auf die eigentliche Inhaltsgenerierung der KI haben. Sponsoring-Inhalte bleiben optisch und funktionell strikt von den Chat-Antworten getrennt.

Zudem versichert OpenAI, dass keinerlei persönliche Daten oder Chat-Protokolle an Werbekunden weitergegeben werden. Sollte eine Einblendung unpassend oder störend wirken, lässt sich diese von den Nutzern manuell verbergen oder melden.