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Sofía & Juan Carlos: Nach Skandalen schon lange getrennt

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2009 bei einer Feier
© Getty Images
Altkönigin Sofía von Spanien feiert heute ihren 88. Geburtstag. Seit knapp 64 Jahren ist sie mit Altkönig Juan Carlos verheiratet, doch die Ehe existiert längst nur noch auf dem Papier.
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Das entfremdete Ehepaar Sofía und Juan Carlos sah sich in den vergangenen Jahren nur selten.

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Seltene Auftritte

Neben der royalen Hochzeit in Jordanien im Sommer 2023 und einer Beerdigung in Madrid im September 2024 kam es im Sommer 2026 zu einem gemeinsamen Abendessen mit Familienmitgliedern im La-Almudaina-Palast auf Mallorca. Laut dem Journalisten José María Olmo führten die Eltern von König Felipe bereits seit dessen fünftem Lebensjahr keine Liebesbeziehung mehr.

Im Jahr 1987 mit Prinzessin Diana
Im Jahr 1987 mit Prinzessin Diana © Tim Graham Photo Library via Getty Images

Betrug an der Tagesordnung

Die Investigativ-Journalistin Rebeca Quintáns López sprach in einer Dokumentation sogar von tausenden Geliebten des Ex-Königs. Autorin Pilar Eyre behauptete in ihrem Buch, Sofía habe ihren Mann in den 70er-Jahren erstmals mit einer anderen Frau erwischt und die Eheleute schliefen seither in getrennten Zimmern.

Juan Carlos und Sofía 1967 bei ihrer Hochzeit
Juan Carlos und Sofía 1967 bei ihrer Hochzeit © Gamma-Keystone via Getty Images

Skandale, Jagdausflug und das Exil

Spätestens 2020 trennten sich die Wege der beiden auch räumlich, als Juan Carlos das Land nach Vorwürfen der Korruption, Geldwäsche und des Betrugs in Richtung Abu Dhabi verließ. Sofía blieb in Spanien zurück. Für Schlagzeilen sorgten unter anderem:

  • Corinna zu Sayn-Wittgenstein-Sayn: Eine Beziehung mit der Geliebten bestand laut ihren Angaben von 2005 bis 2009.
  • Botswana-Reise 2012: Ein Jagdausflug mit einem getöteten Elefanten im Hintergrund und eine Not-Operation nach einem Hüftbruch wurden öffentlich.
  • Vorwürfe und Ermittlungen: Die juristischen Verfahren gegen den Altkönig wurden 2023 eingestellt.

Feier im Kreis der Familie

Einer Rückkehr von Juan Carlos nach Spanien steht juristisch nichts im Wege, das Verhältnis zum spanischen Königshaus gilt jedoch weiterhin als angespannt. Ihren 88. Geburtstag verbringt Sofía im engsten Kreis mit ihrem Sohn König Felipe, Schwiegertochter Letizia sowie den Enkelinnen Kronprinzessin Leonor und Prinzessin Sofía.

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