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Prinz William im TV: Seitenhieb gegen Meghan?

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Prinz William
© Getty Images
Prinz William hat mit einem entspannten Auftritt in einer britischen Talkshow für Aufsehen gesorgt.
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Prinz William überraschte mit seinem Besuch in der BBC-Talkshow "The Graham Norton Show". Auf dem roten Sofa saß der Prinz von Wales an der Seite von Cate Blanchett, Hannah Waddingham und Robert Irwin. Gleich zu Beginn fragte Moderator Graham Norton nach der passenden Anrede für die Sendung, worauf der Thronfolger locker reagierte: "Wie es passt." Als der Gastgeber vorschlug, ihn einfach William zu nennen, stimmte dieser zu: "Ja. William. Das ist gut!"

Spekulationen über Seitenhieb

Die Szene sorgte im Studio für Lachen, wird mittlerweile jedoch von Beobachtern diskutiert. Eine Journalistin vermutet dahinter eine Spitze gegen Prinz Harry und Herzogin Meghan. Da über den Umgang der Sussexes mit ihren royalen Titeln immer wieder debattiert wird, sehen einige in der Antwort eine Anspielung. Konkrete Hinweise darauf, dass William tatsächlich seinen Bruder und dessen Frau meinte, gibt es jedoch nicht.

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Diskussionen um royale Anreden

Der Umgang mit Anreden und Titeln bleibt innerhalb der Königsfamilie ein wiederkehrendes Thema. Der entspannte Auftritt von Prinz William zeigt eine volksnahe Seite des Royals im Fernsehen.

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