Prinz William im TV: Seitenhieb gegen Meghan?

Prinz William hat mit einem entspannten Auftritt in einer britischen Talkshow für Aufsehen gesorgt.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Prinz William überraschte mit seinem Besuch in der BBC-Talkshow "The Graham Norton Show". Auf dem roten Sofa saß der Prinz von Wales an der Seite von Cate Blanchett, Hannah Waddingham und Robert Irwin. Gleich zu Beginn fragte Moderator Graham Norton nach der passenden Anrede für die Sendung, worauf der Thronfolger locker reagierte: "Wie es passt." Als der Gastgeber vorschlug, ihn einfach William zu nennen, stimmte dieser zu: "Ja. William. Das ist gut!"

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Spekulationen über Seitenhieb

Die Szene sorgte im Studio für Lachen, wird mittlerweile jedoch von Beobachtern diskutiert. Eine Journalistin vermutet dahinter eine Spitze gegen Prinz Harry und Herzogin Meghan. Da über den Umgang der Sussexes mit ihren royalen Titeln immer wieder debattiert wird, sehen einige in der Antwort eine Anspielung. Konkrete Hinweise darauf, dass William tatsächlich seinen Bruder und dessen Frau meinte, gibt es jedoch nicht.

Diskussionen um royale Anreden

Der Umgang mit Anreden und Titeln bleibt innerhalb der Königsfamilie ein wiederkehrendes Thema. Der entspannte Auftritt von Prinz William zeigt eine volksnahe Seite des Royals im Fernsehen.