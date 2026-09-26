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Klammheimliches Ja

SPÖ-Landeschef hat heimlich geheiratet

Michaela Grubesa und Max Lercher lächeln und gratulieren sich auf einem SPÖ-Parteitag.
© APA/ERWIN SCHERIAU
Der steirische SPÖ-Chef Max Lercher hat im Anschluss an seinen 40. Geburtstag überraschend geheiratet.
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Steiermark. Am Donnerstag feierte der steirische SPÖ-Chef Max Lercher in St. Georgen am Kreischberg seinen 40. Geburtstag, ehe am Freitag direkt im Anschluss die überraschende Hochzeit mit seiner langjährigen Partnerin Michaela Grubesa bei der Kohlröserlhütte am Ödensee folgte, wie "Kleine Zeitung" berichtet. Von der Trauung im kleinen Kreis sollen nach Angaben nicht einmal Lerchers Eltern im Vorhinein gewusst haben.

Holzhütte am Ufer des Ödensees, umgeben von Wald und blauem Himmel.
Kohlröserlhütte am Ödensee © Facebook/Kohlröserlhütte Genuss

Prominente Gäste vor Ort

Der Einladung zum großen Jubiläum des steirischen SP-Chefs folgten zahlreiche rote Parteigranden. So waren seine Vorgänger Michael Schickhofer und Anton Lang vor Ort. Außerdem feierten Staatssekretär Jörg Leichtfried, der rote Klubchef im Nationalrat Philip Kucher, Bundesrätin Gabriele Kolar und Landtagsklubchef Hannes Schwarz mit. Als prominentester Gratulant einer anderen Partei war der Zweite Landtagspräsident Werner Amon von der ÖVP anwesend.

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Gratulationen per Videobotschaft

Wer nicht persönlich teilnehmen konnte, meldete sich per Videobotschaft: Auf diesem Weg gratulierten Ex-Kanzler Christian Kern, der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil sowie Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner dem Jubilar.

Für die anwesenden Gäste war die Tatsache, dass keine zweitägige Geburtstagsfeier auf dem Plan stand, sondern direkt im Anschluss geheiratet wurde, eine große Überraschung.

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