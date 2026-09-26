Babler unbeliebtester Politiker in Österreich

FPÖ-Chef mit den besten Werten ++ SPÖ-Finanzminister bestes Regierungsmitglied ++ Stocker, Meinl und Babler auf den letzten Plätzen

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Sie könnten gegensätzlicher nicht sein: Auf der einen Seite Herbert Kickl, der Meister des ungebremsten Rechtspopulismus, ein aktueller Umfrage-Staatsmeister, der sogar auf die Kanzlerschaft verzichtet hat, um nicht unpopuläre Sparpakete schnüren zu müssen. Auf der anderen Seite Markus Marterbauer, studierter Ökonom mit AK-Vergangenheit, der sich den Tort angetan hat, als SPÖ-Finanzminister ein Riesenbudgetloch zu sanieren - und der gerade eine Therapie gegen seinen Blutkrebs absolviert.

Und trotzdem haben sie eines gemeinsam: Sie sind bei der Bevölkerung ähnlich beliebt - so gegensätzlich sie sind. Im aktuellen Polit-Barometer der Lazarsfeld Gesellschaft für oe24 (1.000 Befragte vom 21. bis 22. 9.) kommt Kickl auf die Frage, ob er positiv bzw. negativ aufgefallen ist, auf 33 bzw. 38 % - ergibt einen Saldo von -5. Kickl hat damit zwar mehr negative als positive Nennungen, ist aber - so gesehen - der beliebteste Bundespolitiker des Landes. Relativ knapp dahinter der rote Finanzminister: 24 % Positiv- und 33 % Negativmeldungen machen einen Saldo von -9. Kein Regierungspolitiker ist besser. Kein Wunder, dass Marterbauer längst als Nachfolger des glücklosen SPÖ-Chefs Andreas Babler gehandelt wird.

Lediglich Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) kommt mit -10 der Einstelligkeit nahe. Die anderen Regierungspolitikerinnen und -politiker sind eher ins Kapitel Trauerspiel einzuordnen - nur Claudia Bauer (ÖVP), Peter Hanke und Eva-Maria Holzleitner (SPÖ) liegen besser als -20 %.

Am traurigen Ende des Rankings die Spitzen der Koalition: ÖVP-Kanzler Christian Stocker liegt da mit -32 % noch am besten, knapp dahinter mit einem Saldo von -33 % NEOS-Außenministerin Beate Meinl-Reisinger.

Weit, weit abgeschlagen: Noch-SPÖ-Chef Andreas Babler - er kommt nur auf 9 % positive, dafür aber auf 56 % negative Bewertungen, macht ein Rekord-Tief von -47 %.