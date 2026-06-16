TV
E-Paper
Politik

In der Hofburg

Star-Auflauf beim Klima-Gipfel in Wien

Arnold Schwarzenegger
© Getty Images
Arnold Schwarzenegger bietet unter anderem US-Ex-Vizepräsidentin Kamala Harris als Highlight auf
OE24 auf Google bevorzugen

Mit dem Motto "We are unstoppable" und US-Ex-Vizepräsidentin Kamala Harris als Stargast feiert der von Arnold Schwarzenegger initiierte "Austrian World Summit" (AWS) sein zehnjähriges Jubiläum. Neben dem zentralen Thema der Konferenz, dem Klima, werden die beiden am Dienstag bei einem "Fireside Chat" in der Wiener Hofburg unter anderem auch über Führungsverantwortung und Demokratie sprechen.

US-Vizepräsidentin Kamala Harris
US-Vizepräsidentin Kamala Harris © oe24

"Wenn wir zusammenstehen und anpacken, kann uns nichts stoppen. Genau darum geht es bei 'We are unstoppable'. Nicht jammern, sondern Lösungen erarbeiten. Nicht warten, sondern handeln", erläuterte Arnold Schwarzenegger den heurigen Leitspruch der Veranstaltung. Parallel zur Konferenz geht auch die vor zwei Jahren integrierte "AWS Conference Expo" wieder mit an den Start, eine Umweltmesse für Unternehmen, NGOs und Start-ups.

Auch interessant

Kult-Trainer übernimmt während der WM

San Francisco: Die ersten Fans sind angekommen

San Francisco - hier spielt Österreich

Auf der Rednerliste finden sich unter anderem Tim Walz, Gouverneur des US-Bundesstaats Minnesota, Dan Jørgensen, EU-Kommissar für Energie und Wohnen, sowie die Aktivistin Heather Mills, deren Spezialgebiet nachhaltige Ernährung ist. Hollywood-Star Richard Gere wird per Video Teil des Programms sein. Schirmherr ist erneut Bundespräsident Alexander Van der Bellen, weitere Vertreter aus der heimischen Politik sind Bundeskanzler Christian Stocker und Österreichs Umweltminister Norbert Totschnig (beide ÖVP). "Wir nutzen die Gelegenheit und zeigen unsere Fortschritte, Erfolge und modernen Umwelttechnologien auf der Weltbühne", kündigte Totschnig in einer Aussendung an.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Neue Tourismus-Strategie für Österreich

ÖVP startet Doppelangriff auf FPÖ

Minister erteilt kürzeren Ferien klare Absage

Arnie in Wien! Start-Schuss für E-Flotte der Post

Kopftuch-Verbot: Mädchen wenden sich jetzt schon an VfGH

Star-Auflauf beim Klima-Gipfel in Wien

"Vater Schnitten": Wirbel um FPÖ-Werbeaktion

Meinl-Reisinger unterstützt EU-Sanktionen gegen Ben Gvir

Mehrere Klagen nach ORF-Wahl geplant

Rekord-Frauenbudget: Wohin das Geld fließt