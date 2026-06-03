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Präsentiert vom Fitstore24 - mit Werner Zanier

Präsentiert von DASGYM

Stark in den Tag mit Julian Herzog

Präsentiert von der Eventlocation JUWEL mit Jochen Nowak

Video folgt am Freitag

Präsentiert von der Eventlocation JUWEL WIEN mit Jochen Nowak

Stark in den Tag mit Host und Strongman Matthias Göth

Präsentiert vom Fitstore24 - mit Matthias Göth

Cardio statt Krafttraining für Fettabbau und Muskelaufbau

Zu Gast in der Monkey Factory in Wolkersdorf bei Wien