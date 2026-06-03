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EP148

Stark in den Tag mit Julian Herzog

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Präsentiert vom JUWEL WIEN
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Präsentiert von der Eventlocation JUWEL mit Jochen Nowak

Zu Gast in der Monkey Factory in Wolkersdorf bei Wien

Präsentiert vom Fitstore24 - mit Matthias Göth

Cardio statt Krafttraining für Fettabbau und Muskelaufbau

Stark in den Tag mit Host und Strongman Matthias Göth

Präsentiert von der Eventlocation JUWEL WIEN mit Jochen Nowak

Video folgt am Freitag

Präsentiert von DASGYM

Präsentiert vom Fitstore24 - mit Werner Zanier

Stark in den Tag mit Julian Herzog