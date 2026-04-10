Zu Gast in der Monkey Factory in Wolkersdorf bei Wien

Diese Woche ist Stark in den Tag in der Monkey Factory zu Gast. Gemeinsam mit dem Parkour- und Freerunning-Athleten Sebastian Eng besucht Stark-in-den-Tag-Host Matthias Göth diese Ninja-Sport- und Kletter-Location, die Menschen jeden Alters einlädt, sich selbst und Sport neu zu erleben.

Die Monkey Factory in Wolkersdorf nördlich von Wien ist kein klassisches Fitnessstudio – sondern ein Spielplatz für alle, die Lust auf Bewegung haben. Hier geht’s ums Klettern, Hangeln, Springen, Krafttanken und vor allem darum, den eigenen Körper auf kreative Weise herauszufordern. Alles ein bisschen urban, ein bisschen roh und garantiert nicht langweilig.

Egal, ob du einfach Spaß an Bewegung hast oder gezielt trainieren willst: In der Monkey Factory findest du jede Menge Möglichkeiten, dich auszupowern. Die vielfältigen Trainingsflächen laden zum freien Training ein, dazu gibt’s Kurse, Sessions und gemeinsame Workouts. Was sofort auffällt, ist die entspannte Stimmung – hier zählt nicht nur Leistung, sondern auch der Spaß und das Miteinander.

Die Community steht im Mittelpunkt: Man motiviert sich gegenseitig, probiert Neues aus und feiert auch kleine Fortschritte. Dank der Lage in Wolkersdorf ist die Monkey Factory schnell von Wien und dem Wiener Umland erreichbar – perfekt für alle, die urbanen Sport abseits der Stadt suchen.

Kurz gesagt: Die Monkey Factory ist der perfekte Ort für alle, die Bewegung lieben, gerne Neues ausprobieren und Sport lieber spielerisch als stupide erleben.