"Stillstand": Opposition zerpflückt Budget

Scharfe Kritik an dem Doppelbudget übt die Opposition.

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"Dieses Budget vergrößert die Ungerechtigkeit und kürzt bei der Zukunft", so eine erste Bilanz der Grünen am Mittwoch in einer Aussendung. Die FPÖ kritisierte indes, dass die großen strukturellen Reformen des Landes nicht angegangen würden. Von einem "Dokument des budgetären Stillstands und der organisierten Verantwortungslosigkeit" sprach der blaue Budgetsprecher Arnold Schiefer in Bezug auf den Budgetentwurf.

Jede Debatte über einzelne Maßnahmen sei nicht zielführend, solange die übergeordneten Ziele nicht erfüllt würden, meinte Schiefer in einer Aussendung. Das mögliche Erreichen der 3-Prozent-Hürde der EU sei nicht ambitioniert genug, "wir müssen endlich in Richtung eines ausgeglichenen Haushalts kommen, alles andere ist eine Belastung für die Zukunft unserer Kinder".

Die Grünen-Chefin Leonore Gewessler kritisierte indes vor allem die Prioritätensetzung: Während für milliardenschwere Autobahnprojekte durch Naturschutzgebiete Milliarden bereitstünden, fehle für heimische Energie aus Wind und Sonne das Geld. Auch einen Mangel an sozialer Ausgewogenheit sehen die Grünen. Hohe Erbschaften würden steuerlich verschont, während bei Frauen, Familien und Niedrigverdienern gespart werde. Auch energiepolitisch gehe das Budget in die falsche Richtung, indem wichtige Mittel gekürzt würden, statt konsequent in die Energieunabhängigkeit zu investieren. Der bisher nicht näher definierte Abbau klimaschädlicher Subventionen sei derzeit "nichts anderes als eine Luftnummer".

Kanzler Stocker verteidigt Doppelbudget

Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) verteidigte indes unmittelbar nach der Budgetrede von Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) im Parlament vor Journalisten das Doppelbudget. "Ich glaube, es ist viel, viel mehr als der kleinste gemeinsame Nenner", sieht Stocker vielmehr einen "großen Wurf". Man habe immerhin innerhalb kurzer Zeit für vier Jahre einen Haushalt erstellt. Die Erstellung zweier Doppelbudgets hintereinander werde auch im Ausland positiv anerkannt. "Das ist ein Doppelbudget, mit dem wir aus dem Defizitverfahren kommen wollen, den Aufschwung in die Realität bringen und gerade in schwierigen Zeiten wichtige Impulse für Wettbewerbsfähigkeit und Wohlstand setzen", so Stocker.

Auch die Sparmaßnahmen verteidigte der Kanzler. "Natürlich" werde man diese merken, so Stocker: "Und natürlich ist es so, dass uns lieber gewesen wäre, wenn wir keine Sparmaßnahmen treffen müssten." Diese seien aber notwendig, um das Budget zu konsolidieren und das Defizitverfahren wieder zu verlassen. Aber man setzte auch Impulse, lobte Stocker die von der ÖVP forcierte Senkung der Lohnnebenkosten in "historischer" Höhe, die Wiedereinführung des Agrardiesels, die Einführung der sogenannten "Aktivpension" oder das Verteidigungsbudget.

Auch Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) und NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger verteidigten im Kurznachrichtendienst Bluesky das Budget jeweils auf ihre Weise. Babler sprach von einem Budget in Zeiten der Krise und des Spardrucks. Dennoch habe man Studiengebühren und eine Erhöhung des Pensionsantrittsalters verhindert. Der SPÖ-Chef verwies insbesondere auf die Offensivmaßnahmen in Pflege, Kinderbetreuung und Elementarpädagogik und den Beitrag von Banken und Unternehmen zur Konsolidierung. Meinl-Reisinger betonte, dass man Planungssicherheit für zwei Jahre schaffe, der Haushalt nachhaltig saniert und gezielt in Bildung, Unternehmen und Familien investiert werde. "Jeder leistet seinen Beitrag - gerade auch die Politik, damit Lasten fair verteilt werden und Generationengerechtigkeit gelingt", so Meinl-Reisinger.

WKÖ erfreut, AK sieht Härten "ungleich verteilt"

Die Wirtschaftskammer (WKÖ) begrüßte insbesondere die von ihr seit Jahren geforderte Lohnnebenkostensenkung. Damit würden Betriebe spürbar entlastet. Positiv sei außerdem, dass sich Erbschaft- und Vermögensteuern nicht im Budget finden würden, denn diese seien wirtschaftsfeindlich und kontraproduktiv, so WKÖ-Präsidentin Martha Schultz. Genau das kritisiert dagegen die Arbeiterkammer (AK). Zu begrüßen seien die Offensivmaßnahmen für Pflege und Kindergärten, "aber die Härten sind ungleich verteilt", so AK-Budgetexperte Georg Feigl. "Einige müssen einen zu hohen Beitrag leisten, weil Teile der Bundesregierung nicht bei jenen ansetzen wollen, denen Millionen zufallen. Oder dort, wo es als Mautpotenzial praktisch auf der Straße liegt. Dieser Kurs muss spätestens 2029 korrigiert werden", forderte feigl..

Auch die KPÖ beurteilte das Budget als "unsozial und ungerecht". Die Hauptlast der Kürzungen liege bei Menschen mit niedrigen Einkommen und den Pensionisten, so KPÖ-Bundessprecher Tobias Schweiger. Kritisch beurteilte auch die Volkshilfe die soziale Verteilung der Konsolidierungsmaßnahmen. "Während Arbeitnehmer*innen, Familien und Pensionist*innen durch die Budgetmaßnahmen belastet werden, bleiben Millionenerb*innen und Superreiche wieder einmal verschont", so Volkshilfe-Direktor Erich Fenninger laut Aussendung. Positiv beurteilte Fenninger, dass es mehr Ressourcen für mobile Dienste in der Pflege gibt, dass die Anrechnung des Partnereinkommens in der Notstandshilfe doch nicht kommt und zusätzliche Mittel für Frauenressort und elementare Bildung eingeplant sind. Das Bündnis "Solidarischer Widerstand gegen Sozialabbau" rief für den Nachmittag zu einer Demonstration gegen Sozialkürzungen und Aufrüstung auf.

Die wirtschaftsliberale Agenda Austria kritisierte, dass der Schwerpunkt der Konsolidierung vor allem auf der Einnahmenseite liege statt auf einer nachhaltigen Reduktion der Ausgaben. Entlastungen gebe es nur im Tandem mit neuen Belastungen, neuerdings bei derselben Zielgruppe, so der Thinktank und spricht vom "guten alten Linke-Tasche-rechte-Tasche-Spiel". Die größten Ausgabentreiber des Staates - Pensionen und Gesundheit - würden dagegen weitgehend unberührt bleiben. Die Schuldenquote sinke nicht, sondern steige weiter, die Zinslast explodiere. Die Abgabenquote verharrt bei rund 44 Prozent und damit im absoluten EU-Spitzenfeld.