Bis zum Mond
Stilvoll: NASA-Astronauten tragen jetzt Prada
Das italienische Modehaus Prada hat gemeinsam mit dem Raumfahrtunternehmen Axiom Space eine spezielle Unterbekleidung für Astronauten entwickelt. Die sogenannte "Liquid Cooling and Ventilation Garment" (LCVG) wird direkt unter dem Raumanzug getragen.
Kühlt Astronauten auf dem Mond
Die Hightech-Unterwäsche soll eine wichtige Aufgabe erfüllen: Sie hält Astronauten bei ihren Einsätzen auf dem Mond auf Temperatur. In das Material sind spezielle Schläuche eingearbeitet, durch die Kühlflüssigkeit zirkuliert. Zusätzlich unterstützt das System die Belüftung im Raumanzug.
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Einsatz bei Mondmission geplant
Die Unterwäsche ist Teil der neuen Raumanzüge für die Artemis-Missionen der NASA. Sie soll bei künftigen Mondlandungen zum Einsatz kommen, wenn Astronauten erstmals seit mehr als 50 Jahren wieder längere Zeit auf der Mondoberfläche verbringen.
Prada liefert mehr als nur Design
Warum ausgerechnet ein Luxuslabel? Laut den Projektpartnern bringt Prada umfangreiche Erfahrung mit technischen Stoffen, Materialforschung und speziellen Fertigungstechniken mit. Die Expertise des Modekonzerns floss direkt in die Entwicklung des Systems ein.
Das Netz feiert die Idee
Im Internet sorgte die Nachricht sofort für Reaktionen. Viele Nutzer machten Witze über Luxusmode auf dem Mond. Andere verwiesen darauf, dass bereits in der Vergangenheit Unternehmen aus überraschenden Branchen an Raumanzügen beteiligt waren.
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