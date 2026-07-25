Welt
TV
E-Paper
Immo
Welt

Mafia-Methode

"Unmenschlich": Brandstifter zündeten Katzen an

Löschflugzeug wirft Wasser über einen Waldbrand bei Sonnenuntergang in Italien ab.
© EPA
Ein Video aus Italien sorgt für Entsetzen.
OE24 auf Google bevorzugen

Die schweren Waldbrände im Süden Italiens sorgen nicht nur wegen ihrer Ausmaße für Entsetzen. In der Region Kalabrien werfen die Behörden Brandstiftern vor, eine besonders grausame Methode eingesetzt zu haben: Sie sollen Katzen mit brennbaren Stofffetzen an den Schwänzen als lebende Brandbeschleuniger missbraucht haben.

Domenico Costarella, Leiter des Zivilschutzes der Region Kalabrien, berichtete, Einsatzkräfte hätten bei ihren Ermittlungen Hinweise auf solche Brandvorrichtungen entdeckt. Demnach seien Stofflappen mit brennbarer Flüssigkeit an den Schwänzen der Tiere befestigt und anschließend angezündet worden. Die in Panik flüchtenden Katzen hätten die Flammen über Felder und Vegetation verbreitet. Costarella sprach von "unmenschlichen Taten".

Auch interessant

Austro-Milliardär mit Batteriekonzern vor Aus

Schnittblumen aus dem Garten: Diese Blüten gehören jetzt in die Vase

Großarltal:Almen, Action, Abenteuer!

Kalabrien zählt derzeit besonders viele Brandherde. Nach Angaben der Behörden wurden zuletzt rund 160 Feuer registriert, von denen zahlreiche auf vorsätzliche Brandstiftung zurückgeführt werden. Begünstigt werden die Brände durch die anhaltende Hitzewelle und den heißen Scirocco-Wind aus Nordafrika, der die Flammen zusätzlich anfacht. Auch auf Sizilien und Sardinien kämpfen Feuerwehr und Zivilschutz mit einem Großaufgebot gegen die Feuer.

Das von Kalabriens Regionalpräsident Roberto Occhiuto veröffentlichte Video mit den Schilderungen des Zivilschutzchefs löste landesweit Empörung aus. Der Präsident kommentierte die Aufnahmen mit den Worten: "Der schlimmste Feind des Menschen ist der Mensch."

Steckt Mafia dahinter?

Der italienische Tier- und Umweltschutzverband AIDAA kündigte daraufhin Strafanzeige gegen Unbekannt an und setzte eine Belohnung von 1.000 Euro für Hinweise aus, die zur Ergreifung der Täter führen.

Ob hinter den Bränden tatsächlich die kalabrische Mafia steckt, ist bislang nicht bewiesen. Die Ermittlungen laufen. Allerdings ist die Methode nicht neu: Bereits in der Vergangenheit berichteten italienische Behörden und Wissenschaftler von ähnlichen Fällen. Studien weisen darauf hin, dass organisierte kriminelle Gruppen Waldbrände nutzen könnten, um Grundstücke unter ihre Kontrolle zu bringen oder wirtschaftlich vom Wiederaufbau zu profitieren.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Mindestens zehn Tote bei Luftangriff auf Kiew

Washington und London planen Treffen zu Straße von Hormus

Rund 90.000 Menschen wegen Waldbränden evakuiert

Türk für weitere vier Jahre UNO-Hochkommissar für Menschenrechte

Trump zu Medien: "Wenn ich weg bin, seid ihr alle pleite"

Trump droht EU mit Zöllen nach Mega-Strafe für Google

Wegen Iran-Krieg: Trump droht Russland und China

Weltstrafgericht: Staaten beschließen Aus für Chefankläger Khan

"Unmenschlich": Brandstifter zündeten Katzen an

Trump mit Vorwürfen gegen Kanada