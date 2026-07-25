"Unmenschlich": Brandstifter zündeten Katzen an

Ein Video aus Italien sorgt für Entsetzen.

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Die schweren Waldbrände im Süden Italiens sorgen nicht nur wegen ihrer Ausmaße für Entsetzen. In der Region Kalabrien werfen die Behörden Brandstiftern vor, eine besonders grausame Methode eingesetzt zu haben: Sie sollen Katzen mit brennbaren Stofffetzen an den Schwänzen als lebende Brandbeschleuniger missbraucht haben.

Domenico Costarella, Leiter des Zivilschutzes der Region Kalabrien, berichtete, Einsatzkräfte hätten bei ihren Ermittlungen Hinweise auf solche Brandvorrichtungen entdeckt. Demnach seien Stofflappen mit brennbarer Flüssigkeit an den Schwänzen der Tiere befestigt und anschließend angezündet worden. Die in Panik flüchtenden Katzen hätten die Flammen über Felder und Vegetation verbreitet. Costarella sprach von "unmenschlichen Taten".

Kalabrien zählt derzeit besonders viele Brandherde. Nach Angaben der Behörden wurden zuletzt rund 160 Feuer registriert, von denen zahlreiche auf vorsätzliche Brandstiftung zurückgeführt werden. Begünstigt werden die Brände durch die anhaltende Hitzewelle und den heißen Scirocco-Wind aus Nordafrika, der die Flammen zusätzlich anfacht. Auch auf Sizilien und Sardinien kämpfen Feuerwehr und Zivilschutz mit einem Großaufgebot gegen die Feuer.

Das von Kalabriens Regionalpräsident Roberto Occhiuto veröffentlichte Video mit den Schilderungen des Zivilschutzchefs löste landesweit Empörung aus. Der Präsident kommentierte die Aufnahmen mit den Worten: "Der schlimmste Feind des Menschen ist der Mensch."

Steckt Mafia dahinter?

Der italienische Tier- und Umweltschutzverband AIDAA kündigte daraufhin Strafanzeige gegen Unbekannt an und setzte eine Belohnung von 1.000 Euro für Hinweise aus, die zur Ergreifung der Täter führen.

Ob hinter den Bränden tatsächlich die kalabrische Mafia steckt, ist bislang nicht bewiesen. Die Ermittlungen laufen. Allerdings ist die Methode nicht neu: Bereits in der Vergangenheit berichteten italienische Behörden und Wissenschaftler von ähnlichen Fällen. Studien weisen darauf hin, dass organisierte kriminelle Gruppen Waldbrände nutzen könnten, um Grundstücke unter ihre Kontrolle zu bringen oder wirtschaftlich vom Wiederaufbau zu profitieren.