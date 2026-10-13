Supermarkt-Trick entlarvt: Darum werden Orangen IMMER im roten Netz verkauft

Hast du dich jemals gefragt, warum Mandarinen und Orangen fast immer in roten oder orangefarbenen Netzen verkauft werden? Was wie eine harmlose Verpackung aussieht, ist in Wahrheit ein raffinierter Supermarkt-Trick.

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Viele Menschen machen sich kaum Gedanken darüber, warum Orangen, Mandarinen, Zitronen und Limetten häufig in farbigen Netzen verkauft werden. Dabei handelt es sich nicht nur um eine praktische Verpackung. Vielmehr steckt dahinter ein cleverer Trick, mit dem Supermärkte unsere Wahrnehmung gezielt beeinflussen können.

Die optische Täuschung

Supermärkte machen sich eine visuelle Wahrnehmungstäuschung zunutze, die in der Wissenschaft als Bezold-Effekt, Farbassimilation oder auch als "Konfetti-Illusion" bekannt ist.

Unser Gehirn und unsere Augen verarbeiten Farben nie isoliert, sondern immer im Kontext ihrer Umgebung. Liegt ein rotes oder intensiv orangefarbenes Muster (wie ein Netz) über der Frucht, vermischt unser Auge die Farben. Das Ergebnis: Die Schale der Orangen wirkt plötzlich wesentlich kräftiger, makelloser und appetitlicher. Sogar leicht unreife, grünliche Stellen verschwinden optisch fast vollständig, solange das Netz darüber liegt.

Früchte © Getty Images

Der Professor, der selbst darauf hereinfiel

Dass dieser Trick gut funktioniert, wurde sogar wissenschaftlich bewiesen. Prof. Dr. Karl Gegenfurtner, ein Wahrnehmungspsychologe der Justus-Liebig-Universität Gießen, kaufte selbst ein Netz makellos aussehender Orangen. Zu Hause folgte die Überraschung: Kaum aus dem roten Netz befreit, wirkten die Früchte plötzlich blass und schimmerten grünlich.

Aus dieser Enttäuschung heraus veröffentlichte der Professor 2024 eine Studie im Fachmagazin "i-Perception" und belegte wissenschaftlich, wie stark uns diese Farbillusion beim Einkaufen manipuliert. Dieser Trick wird übrigens nicht nur bei Orangen angewendet: Zitronen kommen ins gelbe Netz, Limetten ins grüne, und sogar Kartoffeln oder Maroni stecken oft in farblich abgestimmten Netzen, um reifer und satter zu wirken.

Der Frische-Faktor

Neben der optischen Täuschung hat das Netz aber noch einen pragmatischen Grund: Die Luftzirkulation. Zitrusfrüchte sind extrem anfällig für Feuchtigkeit. Würde man sie in geschlossene Plastiksackerl packen, entstünde schnell Kondenswasser. Die Folge? Das Obst würde in Rekordzeit anfangen zu schimmeln. Das atmungsaktive Netz verhindert Feuchtigkeitsstau, sorgt für eine perfekte Belüftung und verlängert so die Haltbarkeit der Früchte.

So entgehst du dem Trick

Die roten Netze schützen die Früchte vor dem vorzeitigen Verderben und machen sie für unser Auge absolut unwiderstehlich. Unser Tipp für deinen nächsten Einkauf: Wenn du wirklich wissen willst, wie reif und orange deine Orangen oder Mandarinen sind, schau ganz genau hin. Schiebe die Maschen des Netzes im Supermarkt mit den Fingern ein wenig zur Seite und betrachte die Schale. So entgehst du der Konfetti-Illusion und nimmst wirklich nur das beste Obst mit nach Hause.