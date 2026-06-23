Tödlicher Flugzeug-Absturz im Kornfeld: Zwei Tote

Bei einem tragischen Flugunglück in Mittelhessen sind heute zwei Menschen ums Leben gekommen. Ein Kleinflugzeug stürzte nahe einem Segelflugplatz direkt auf ein Getreidefeld.

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Das Unglück ereignete sich am heutigen Dienstag gegen 11:30 Uhr nahe dem Segelflugplatz im Pohlheimer Ortsteil Watzenborn-Steinberg in Hessen (Deutschland). Die kleine Propellermaschine krachte aus bislang ungeklärter Ursache auf ein Kornfeld. Die beiden Insassen wurden nach dem Aufprall zunächst leblos aus dem zerstörten Wrack geborgen und in Krankenhäuser gebracht, wo wenig später jedoch nur noch ihr Tod bestätigt werden konnte.

Ursache völlig unklar

Warum die Maschine abstürzte, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Das zerstörte Wrack lag am Nachmittag auf dem Feld, während die Ermittler vor einem Rätsel stehen. Eine besondere Notfallvorrichtung sorgt vor Ort zudem für erhöhte Vorsicht unter den Einsatzkräften.

Sprengladung im Wrack

Das betroffene Kleinflugzeug verfügt über einen Rettungsfallschirm, der im Notfall per Sprengladung ausgelöst werden kann. Da bislang unklar ist, ob diese Vorrichtung noch aktiv ist, müssen Experten die Lage genau prüfen.

Neben zahlreichen Kräften der Feuerwehr haben die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung und die Polizei die Ermittlungen zur Absturzursache übernommen.