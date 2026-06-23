TV
E-Paper

Ursache unklar

Tödlicher Flugzeug-Absturz im Kornfeld: Zwei Tote

© Getty Images
Bei einem tragischen Flugunglück in Mittelhessen sind heute zwei Menschen ums Leben gekommen. Ein Kleinflugzeug stürzte nahe einem Segelflugplatz direkt auf ein Getreidefeld.
OE24 auf Google bevorzugen

Das Unglück ereignete sich am heutigen Dienstag gegen 11:30 Uhr nahe dem Segelflugplatz im Pohlheimer Ortsteil Watzenborn-Steinberg in Hessen (Deutschland). Die kleine Propellermaschine krachte aus bislang ungeklärter Ursache auf ein Kornfeld. Die beiden Insassen wurden nach dem Aufprall zunächst leblos aus dem zerstörten Wrack geborgen und in Krankenhäuser gebracht, wo wenig später jedoch nur noch ihr Tod bestätigt werden konnte.

Ursache völlig unklar

Warum die Maschine abstürzte, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Das zerstörte Wrack lag am Nachmittag auf dem Feld, während die Ermittler vor einem Rätsel stehen. Eine besondere Notfallvorrichtung sorgt vor Ort zudem für erhöhte Vorsicht unter den Einsatzkräften.

Auch interessant

Milliarden-Angebot für Billig-Airline Easyjet

Hitze in Schulen - Unterricht ist kaum mehr möglich

Nächster Badetoter - Leiche mit Drohne gefunden

Sprengladung im Wrack

Das betroffene Kleinflugzeug verfügt über einen Rettungsfallschirm, der im Notfall per Sprengladung ausgelöst werden kann. Da bislang unklar ist, ob diese Vorrichtung noch aktiv ist, müssen Experten die Lage genau prüfen.

Neben zahlreichen Kräften der Feuerwehr haben die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung und die Polizei die Ermittlungen zur Absturzursache übernommen.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Extreme Hitze: Mann (69) stirbt in seinem Auto

Tödlicher Flugzeug-Absturz im Kornfeld: Zwei Tote

Mann attackiert Reisende und zieht Opfer Richtung Gleise

50 Grad im Flieger: Hitze-Alarm an Bord

Freibad-Drama: Junger Mann (20) stirbt nach Sprung

Mit Schere & Pfanne: Mutter soll Sohn attackiert haben

Angela (17) nach fünf Monaten Flucht in Litauen festgenommen

Hurricane-Festival: Besucherin (41) stirbt auf Gelände

Kleinkind (2) stirbt nach Sturz aus Fenster

Rathaus evakuiert: Mann übergießt sich mit Benzin