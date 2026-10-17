"Totale Eskalation": Polizei-Einsatz bei Lokaleröffnung in Favoriten

Eine Lokaleröffnung in Wien-Favoriten sorgte am Samstag sogar für einen Polizeieinsatz.

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Da wird das Huhn in der Pfanne verrückt: Riesen-Hype in Wien um die Eröffnung von LocoChicken in der Favoritenstraße. Mit großer Opening-Party, einem Auftritt von Rap-Star "Luciano" und gratis Gerichten war der Ansturm enorm.

Unzählige Bilder zeigen eine meterlange Schlange entlang der Straße. Hunderte Menschen wollten gleich am ersten Tag etwas aus dem neuen Trend-Lokal probieren. Doch warum ist die Euphorie über diese Eröffnung so groß? Von der Franchise gibt es bereits 750 Standorte in Österreich und Deutschland.

Erster Standort in Wien

Oftmals setzt man dabei allerdings auf eine sogenannte "Ghost Kitchen". Heißt, dass man die Gerichte zwar per Lieferservice über einen Partnershop zustellt, allerdings gibt es keinen physischen Standort, bei dem man auch das Lokal besuchen kann.

Gratis-Hühnchen für die wartenden Gäste. © Instagram/LocoChicken

"Totale Eskalation" war etwa in der Instagram-Story von "Thug Life Austria" zu lesen, die sich vor Ort selbst ein Bild machten. Zum Glück verlief der Massen-Ansturm friedlich und am Ende waren genug panierte Hühner für alle da.

Auch die Polizei war bei der Eröffnung im Einsatz. © Instagram/LocoChicken

Das ist nun anders. Der Store in der Favoritenstraße 95 ist der erste physische Standort, der in der Hauptstadt eröffnet wurde. Aufgrund des Auftrittes von Luciano und weiteren angekündigten Special Guests wurde die Veranstaltung auch offiziell bei der Polizei angemeldet, die mit mehreren Beamten vor Ort für Sicherheit sorgte.